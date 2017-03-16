洛阳村民发现一枚炮弹 爆破专家现场鉴定

17日，王先生给记者说了一件事儿：快过年了，我们在村里清理垃圾，突然发现一枚长约40厘米的炮弹，吓得我们立即停工并报警，后经专业人员鉴定，那枚炮弹里面是空的，被人制作成了工艺品。

村民发现的炮弹壳

17日，王先生给记者说了一件事儿：快过年了，我们在村里清理垃圾，突然发现一枚长约40厘米的炮弹，吓得我们立即停工并报警，后经专业人员鉴定，那枚炮弹里面是空的，被人制作成了工艺品。

王先生是洛龙区安乐镇中岗村人。17日上午，他与几个村民来到村南头，准备将路边的一堆垃圾清理走。不料，他们在清理期间，发现垃圾堆里有一枚炮弹，大家立即停下手中的活儿。

王先生看到那枚炮弹长约40厘米，外表涂有红色、黄色的涂料，看着比较新，没有一点儿锈迹。有村民担心其有危险，立即拨打110报警。

安乐派出所民警李云峰与同事闻讯到达现场后，求助爆破方面的专家到现场。专家观察一番后，将炮弹顶端一下拔掉。李云峰等人仔细一瞧，炮弹顶端是塑料材质，弹身是金属材质，里面是空的。专家说，这是一个炮弹壳，被人制作成了工艺品。得知是虚惊一场，在场的人情不自禁地笑起来。随后，爆破方面的人员将炮弹壳带走。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 方楚 文/图）