“大圣”捡到手机 你猜它想给谁打电话

昨日，金谷派出所民警告诉记者一件事儿：17日傍晚，一名女游客的手机掉进了王城公园动物园西侧的猴山内，一只“大圣”碰巧经过，捡起手机玩得不亦乐乎。民警迅速赶到，找来饲养员，把手机拿了出来。

昨日，金谷派出所民警告诉记者一件事儿：17日傍晚，一名女游客的手机掉进了王城公园动物园西侧的猴山内，一只“大圣”碰巧经过，捡起手机玩得不亦乐乎。民警迅速赶到，找来饲养员，把手机拿了出来。

17日傍晚，一名女游客和丈夫带着孩子在王城公园动物园内看猴，就在她兴致勃勃拍照时，手一滑，手机掉到了五六米深的猴山池底。看着这个从天而降的新鲜玩意儿，一只路过的“大圣”先是退后几步，观察了几秒后，大胆地拿起手机，好奇地摸摸抠抠。

把玩了一会儿后，“大圣”还伸出指头在手机上点了起来，接着将手机捧到脸前、凑在耳旁，仿佛在模仿人打电话。估计见手机一直没有反应，气急败坏的“大圣”拿着手机冲着猴山上的石头一阵乱敲。这可急坏了掉手机的女游客，她忙让老公拨打了110。

金谷派出所民警说，他赶到现场后联系了该园动物园负责人。此时，园内工作人员已经下班，两名在公园附近居住的饲养员最先赶到。天已黑，加之目前正值公猴发情期，贸然闯入它们的领地，可能被猴群攻击。两名饲养员先用手电筒找寻拿了手机的那只“大圣”，然后高声呼喊，提醒猴儿们饲养员来了。好在“大圣”很配合，听到饲养员的呼喊，便把手机扔掉了。两名饲养员又叫上女游客的老公，一起进入猴山内，将手机拿了出来。

该园副园长刘兆阳提醒游客，游玩时要把随身物品保管好，避免不必要的损失。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 李耀武）