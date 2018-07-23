洛阳老人街头跌倒等救护车 民警蹲地为她搓手取暖

17日，记者在微博上看到一件事儿：一位头发花白的老太太不慎跌倒，在等待救护车期间，一名年轻民警担心老人冻着，为老人搓手取暖，这样的画面为冬日增添些许温暖。

马威蹲下来为老人搓手取暖(视频截图)

17日，记者在微博上看到一件事儿：一位头发花白的老太太不慎跌倒，在等待救护车期间，一名年轻民警担心老人冻着，为老人搓手取暖，这样的画面为冬日增添些许温暖。

17日，记者联系到那名给老人搓手取暖的民警马威，他今年28岁，是孟津县公安局麻屯派出所民警，入职两年多。他向记者说起了当天的情况。

15日中午，马威接到群众报警称，在小浪底一号线麻屯镇林沟村段，有一位老太太走路时意外跌倒。他与同事到达现场时发现，老太太坐在地上起不来。他询问老太太的个人信息，可老人说不成话。这时，一位路过的老先生称认识老太太，他们都是林沟村人。

老先生告诉民警，老太太姓雷，70多岁，身体不太好，上午还看到老太太的家人送其到医院看病。随后，马威通知该村相关负责人给老太太的家人捎信，让他们赶紧过来，并拨打了120。

其间，马威看天比较冷，老人的手有抽筋的迹象，便蹲下来为老人搓手取暖。过了五六分钟，老人的家人与救护车到达现场，马威等人帮忙把老人抬上救护车后，才放心离开。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 谢文灵）