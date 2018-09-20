明日来洛邑古城免费领春联喽

过大年，贴春联。您家的春联准备好了吗？明日14时30分，老城区百名书法家“送万福进万家”活动将在洛邑古城举行。众多书法家齐聚现场，为您义写春联。您可到老城区九都东路与柳林街交叉口北侧的洛邑古城内，免费领取书法家们写的春联。

过大年，贴春联。您家的春联准备好了吗？明日14时30分，老城区百名书法家“送万福进万家”活动将在洛邑古城举行。众多书法家齐聚现场，为您义写春联。您可到老城区九都东路与柳林街交叉口北侧的洛邑古城内，免费领取书法家们写的春联。

关于春联的具体内容，您可在现场让书法家帮您编写，也可自己提前编好，让书法家现场帮您写。（洛阳晚报记者 李雨璐 特约通讯员 石智卫）