寒假想体验图书管理员？快来涧西区图书馆报名吧

寒假就要到了，涧西区图书馆推出“图书管理员”活动，想在寒假期间与书香为伴，体验图书管理员吗？快来报名吧！
寒假就要到了，涧西区图书馆推出“图书管理员”活动，想在寒假期间与书香为伴，体验图书管理员吗？快来报名吧！
报名的志愿者将体验图书管理员的工作，学习书籍分类方法、自助设备使用操作，锻炼自己动手动脑和沟通协调能力。活动结束后，该图书馆将对服务3天至10天的志愿者颁发社会实践证明；对服务10天以上的颁发“优秀志愿者”证书；对服务中表现优秀的赠送图书一册。
●招募对象:
10岁以上热心公益的少年儿童和成年人
●招募人数：
区图书馆10人，城市书房50人
●活动时间：
1月24日至2月17日9时至11时30分、14时至17时
●报名方式：
报名23日截止，您可至涧西区图书馆现场报名或电话报名，额满为止。
●报名电话：60666319(9时至17时)
（洛阳晚报记者 赵佳）
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