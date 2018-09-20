洛阳天气：今天阴天到多云 气温-5℃到6℃

市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受冷空气扩散影响，预计我市今天阴天到多云，局地有零星小雨雪，偏北风3级，气温-5℃到6℃。明天多云转晴天，西北风3级，气温-5℃到7℃。

前两天气温回升，阳光明媚，有网友调侃，近10℃的气温真是让“三九四九”天啪啪打脸。转眼间，冷空气就杀了个“回马枪”。

市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受冷空气扩散影响，预计我市今天阴天到多云，局地有零星小雨雪，偏北风3级，气温-5℃到6℃。明天多云转晴天，西北风3级，气温-5℃到7℃。

气温降低，我们又要回到冻手冻脚的日子了。不知道您有没有这样的习惯，天气寒冷的时候会习惯性地搓手。其实，搓手对身体健康大有好处：一是能锻炼手指，使手指更加灵活自如，对大脑也有一定的保健作用；二是可促进手部血液循环，预防冻疮发生；三是经常搓手，不仅能促进新陈代谢，还可预防感冒。

“三九四九冰上走”，今天是四九的第二天，虽然气温很应景，但还是提醒您注意安全，不要到结冰的湖面、河面上行走，以免发生意外。近日，两名南方男子到东北出差，就因为没见过冻冰的河便到冰面上行走，其中一男子不慎掉进了冰河里，在被救起的一瞬间，他委屈地说：“是谁说冰面上能过车的？”（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）