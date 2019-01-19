“俺家能够脱贫致富过上好日子，啥时候都不会忘记晚报的帮助，没有报纸的宣传就不会有全国各地的拍鸟爱好者来到小山村，俺家也开不了农家宾馆来增加收入。”1月13日，“鸟爸”王留记见到洛报融媒记者时这样说。

红腹锦鸡在觅食

“俺家能够脱贫致富过上好日子，啥时候都不会忘记晚报的帮助，没有报纸的宣传就不会有全国各地的拍鸟爱好者来到小山村，俺家也开不了农家宾馆来增加收入。”1月13日，“鸟爸”王留记见到洛报融媒记者时这样说。

王留记到遮阳棚里给拍鸟爱好者送饭

今年59岁的王留记居住在汝阳县王坪乡孟村松朵沟，这里是深山区，没有什么资源优势。2013年，王留记被聘为孟村的护林员。每年冬季，尤其是大雪封山的时节，野生动物的食物很匮乏，他就用粮食喂养它们。一群红腹锦鸡也来觅食，开始他撒一些小麦等粮食作物，后来发现红腹锦鸡喜欢吃柿子，他就把自家的柿子摘了来喂，久而久之就和这些“小精灵”成了好朋友。红腹锦鸡一听到他的叫声就会从林子里出来吃东西。

王留记帮拍鸟爱好者扛照相器材

一些摄影爱好者来拍摄红腹锦鸡，王留记就搭起遮阳棚让拍摄者躲进去拍摄。2015年，《洛阳晚报》先后以《“鸟爸”送食粮，锦鸡吃得香》《锦鸡起舞》对此进行了报道。从此，全国各地的的拍鸟爱好者纷纷前来拍摄，有时候一天有30多人。王留记于是把自己家的房子改造成农家宾馆，接待各地的客人，每天的午饭他都送到拍摄现场。

两只红腹锦鸡在争斗

王留记说：“《洛阳晚报》的宣传报道给俺家带来了很大变化，过去为了给三个孩子建房娶媳妇，欠下数十万元的外债，如今通过服务拍鸟爱好者，收入逐步增加。”王留记介绍，目前红腹锦鸡的拍摄场地由原来的1个增加到3个，每个场地都有数十只红腹锦鸡，它们时而在枝头打斗嬉戏，时而在场地上吃“鸟爸”送来的美食，时而雄鸡追逐雌鸡示爱。3个红腹锦鸡拍摄场地可以接待60余名拍鸟爱好者。

红腹锦鸡在树枝上嬉戏

“农家宾馆还安装了空调、暖气，俺也能够给客人们做几个地地道道的农家菜。家里的外债快还完了，俺家也脱贫了，家里还买了一辆二手车，出行也方便了，日子越来越好了。”王留记说。（洛阳晚报记者 高山岳 通讯员 李景堂 文/图）