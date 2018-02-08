开元路办事处定鼎门社区举办迎新春党群联欢会

葫芦丝悠扬动听，歌舞表演异彩纷呈。昨日下午，开元路办事处定鼎门社区迎新春党群联欢会举办，社区居民用精彩的节目表演，迎接新春的到来。 葫芦丝悠扬动听，歌舞表演异彩纷呈。昨日下午，开元路办事处定鼎门社区迎新春党群联欢会举办，社区居民用精彩的节目表演，迎接新春的到来。 该社区相关负责人说，此次党群联欢会拉近了党员和群众的距离，居民关系更和谐了。节目表演者许多都是社区“零点学堂”的学员，社区邀请有特长的居民担任教师，定期开设钢琴、书法、葫芦丝等公益课程，丰富了大家的文化生活，提升了居民的幸福感。（洛阳晚报记者 陈晓佳 鲁博 摄影报道）