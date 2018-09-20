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洛阳“都市猎人”王百瑞：刑侦岗位工作8年 破获刑事案件数百起
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-01-19 10:23

王百瑞在查看监控视频

　　影视剧中，刑警的生活充满精彩和刺激。实则不然，现实中刑侦工作更多的是危险、琐碎与辛劳。

　　17日，金谷派出所刑警王百瑞接受记者采访时说，每天，他都时刻准备着冲上前，只希望给群众带来安全、踏实和温暖。

　　“不放过任何一个坏人”

　　一次次给受害人打电话、一次次上门给受害人答疑解惑……这是王百瑞在侦办杜洋等20人黑社会性质组织犯罪集团案时，每天的生活轨迹。

　　去年年初，在这起涉黑案件的前期摸排中，警方发现受害人有500多人。“由于犯罪分子的恐吓、威胁，报案的受害人寥寥无几。”王百瑞说，必须加快脚步将他们绳之以法，只有这样，群众才能安心生活。

　　“为了从受害人张某处获取证据，我和同事在一个月内，去他家了10多次，打了近百个电话。”王百瑞说，通过一次次不厌其烦地讲解法律和犯罪组织的危害，分析他们可能受到惩处，最终让张某开了口。

　　经过半年的连续工作，王百瑞和同事联系上了100多名受害人，最终掌握并查清了该涉黑团伙的组织架构、人员构成及数十起违法犯罪事实，将犯罪嫌疑人送上了法庭。

　　前不久，该案一审宣判，一份份扎实的证据，让犯罪分子受到了法律的严惩。

　　“刑事案件每一份证据的背后，都有刑警耐着寂寞和繁琐的付出。”王百瑞说，“只有这样，才能不放过任何一个坏人。”

　　“无论何时，都不能将群众置于险境”

　　猛踩一脚油门，车辆快速冲出，不顾个人安危将前方的车逼停，几秒钟内，便和同事将车上3名犯罪嫌疑人控制……

　　这是2016年3月，王百瑞经历的一幕。为了这短短的几秒钟，他跟踪了一个多小时。

　　这是一起涉毒案件。王百瑞掌握到在我市的3名犯罪嫌疑人的活动轨迹后，驾车从金谷园路一路跟踪，从九都路到启明路，再到东花坛……

　　“涉毒犯罪嫌疑人携带枪支、刀具的可能性很大，抓捕时必须避开闹市区和群众。”今年36岁的王百瑞说，无论何时，都不能将群众置于险境。

　　直到嫌疑人的车辆驶上洛吉快速通道，王百瑞看到了最佳抓捕时机，便果断冲上前。

　　都说刑警是行走在黑暗中的“都市猎人”，他们不仅要有胆魄，更需要缜密细致的思维和坚韧的耐心。王百瑞说：“面对穷凶极恶的犯罪分子，一个细微的失误就可能造成无法承受的后果。”

　　“案件没有大小之分”

　　王百瑞在刑侦岗位上已经工作了8年，破获了数百起刑事案件，在他心中，“案件没有大小之分，都要尽力办好”。

　　2017年9月底，辖区居民老郑的电动车被盗，报警距案发已经过去半个月，很多证据线索已经灭失。

　　王百瑞没有放弃，一有空就到案发地周边走访排查，回到单位就坐在电脑前查看监控，将近期发生的盗窃电动车案件合并研判，很快锁定犯罪嫌疑人郑某。郑某有前科，反侦查意识很强且居无定所。随后，王百瑞经过多日秘密走访调查，终于获取了郑某的活动轨迹。2017年10月12日，郑某在一商场意图再次作案时被当场抓获。让人意想不到的是，王百瑞突审中得知，郑某竟在40天时间内疯狂作案24起。

　　电动车失而复得后，老郑拉着王百瑞的手连声夸赞：“真没想到还能追回来，咱民警好样的！”

　　此类案件，王百瑞办理了很多。

　　“再小的案件也寄托着群众的期盼。”王百瑞说，在一线当刑警的确很辛苦，但看到案件得以顺利侦破，群众露出笑脸，社会正义得以彰显，付出再多也值！

　　相关链接

　　2018年以来，全市刑侦部门以扫黑除恶专项斗争为引领，以“雷霆”行动为载体，以人民群众获得感、幸福感、安全感为出发点和落脚点，统筹推进打击刑事犯罪各项工作，有效确保了全市社会治安大局持续稳定。

　　2018年，全市共立案侦办57起涉黑涉恶团伙案件，扣押冻结涉案资金9511万元；全市新发命案39起全部破获，比2017年发案数降低7起，发案数为近年来最低，破案率继续动态保持100%。（洛阳晚报记者 申利超 通讯员 李向鑫 李杰 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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