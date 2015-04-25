二手房交易时如何避开陷阱？市房管局工作人员为您支招

“隐瞒抵押、查封等房屋信息”“散布虚假信息”“克扣保证金和预订金”……这些房产中介违法违规行为扰乱房产交易市场，市民进行二手房交易时如何避开陷阱？市房管局工作人员为您支招。

“隐瞒抵押、查封等房屋信息”“散布虚假信息”“克扣保证金和预订金”……这些房产中介违法违规行为扰乱房产交易市场，市民进行二手房交易时如何避开陷阱？市房管局工作人员为您支招。

这些案例较常见

案例一：未提前告知要缴纳多种费用

市民张女士在涧西区通过某中介公司购买二手房，交易前，中介公司未告知其需要额外缴纳增值税等，以致她在过户时，比商定总房价多支出2万余元税费。

案例二：隐瞒房屋信息

市民朱女士与某中介公司签订购房合同，交了近3万元中介费后，房屋相关手续却迟迟办理不成，后来才得知交易房屋处于抵押状态，大大推迟了她入住房屋的时间。

案例三：贷款未获审批，中介费难退

市民张先生通过老城区某中介公司看中一套二手房，签订合同时曾询问中介公司工作人员“自己条件能否贷款”相关问题，工作人员根据经验给出肯定答复。后出于客观原因，张先生贷款未被银行审批，房屋交易无法完成，他让中介公司退还近万元的中介费，被对方拒绝。

案例四：发布虚假房源信息

市民王女士在网上看到涧西区某中介公司发布的二手房信息，户型、位置佳，价格合理，便到中介公司咨询，却被告知该房源并非真实在售，可为她推荐其他房源。王女士认为该中介公司发布虚假房源信息招揽业务，以获取客户需求信息。

市房管局相关负责人介绍，除了上述常见案例，还有为规避房屋交易税，签订“阴阳合同”；强制提供有偿代办、担保服务，或者以捆绑服务方式乱收费；未在经营场所醒目位置标明房地产中介服务项目、服务内容、收费标准等违法违规行为。

这些建议您收好

市民在进行二手房交易时，如何避开陷阱，该负责人给出建议。

●选择已备案中介

未备案的中介机构不能获得市房管部门的二手房网签授权，以及市房地产中介行业协会推广的经纪服务合同推荐文本。市民可拨打市房管局电话65500167，查询中介公司是否备案。

●查看房屋证件及产权

没有不动产登记证(房产证)的房屋不能正常办理交易，持老房产证的同时要关注房产土地手续是否具备正常办理交易的条件。买方可要求卖方配合，到不动产登记部门查看房产是否处于查封、抵押、保全等影响正常交易的状态。

●明确房屋性质

房屋分商品房、房改房、安居工程、经济适用房、单位福利房等，这些房屋在进行二手房销售时，政策、法律有一定限制，需要额外缴纳土地出让金等费用。

●提前算清交易费

在二手房交易中，中介公司除了收取中介费，可能还要收取代办费、代过户费等，要查看门店公示的收费明细。此外，二手房交易税费金额也不少，包括营业税、个人所得税、契税等；营业税是否超过免征年限、继承房产或受赠房产的个人所得税较高等问题也需要注意。

●确认贷款资格

需要贷款的购房者，在签订合同前，最好向银行或住房公积金管理部门确认贷款额度和资格，以免出现签订合同后因贷款未办成中介费难退等情况。

●切勿口头约定

买方、卖方、中介间的约定、承诺，切勿以口头形式存在，要将内容列入纸质合同，明确违约责任、违约金、办理时间、房屋相关费用是否缴清等。在签订合同前，要细看内容，切勿因他人催促而草签。

●核实卖方身份

房产有共有人的，买方应当和全部共有人签订合同；房产所有人委托其中一个所有人或者第三人处理房产交易时，应当有经公证的书面委托书。（洛阳晚报记者 赵佳 通讯员 刘飞）