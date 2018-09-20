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洛阳市总工会启动“双节”送温暖活动

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-19 10:22

　　记者从市总工会获悉，2019年“双节”送温暖活动已正式启动。全市各级工会累计筹措送温暖资金和劳模慰问金2300万余元，预计帮扶救助各类困难职工2万人以上，确保建档立卡困难职工帮扶救助实现全覆盖。

　　活动期间，工作人员将深入因下岗失业、患重病、工伤与职业病致残、因公牺牲、遭受各类灾害或突发意外等面临生活困难的职工家庭，帮助解决困难；深入生产一线、国家重点工程和重大项目建设一线、节日服务岗位一线，对先进模范人物、重点学科(工程项目)带头人、派驻挂职干部、一线职工等进行慰问；拿出40万元专项资金，购买2万张电影票免费送给困难职工家庭，丰富困难职工的精神生活。

　　在17日的走访活动中，市人大常委会副主任、市总工会主席吉振华等先后到新安县、河南柴油机重工有限责任公司、西工区慰问职工。（洛阳日报记者 智慧 通讯员 张媛媛）
[ 责任编辑：马佳佳]
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