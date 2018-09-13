洛阳市委办公室召开“质量提升年”活动动员会

昨日，市委办公室召开2019年“质量提升年”活动动员会，深入学习贯彻全国党委秘书长会议，全省党委秘书长、办公厅(室)主任会议精神，以及省委十届八次全会、市委十一届九次全体(扩大)会议精神，谋划部署2019年工作。 昨日，市委办公室召开2019年“质量提升年”活动动员会，深入学习贯彻全国党委秘书长会议，全省党委秘书长、办公厅(室)主任会议精神，以及省委十届八次全会、市委十一届九次全体(扩大)会议精神，谋划部署2019年工作。 会议指出，2018年，市委办公室以“作风建设年”活动为引领，持续提升“三服务”工作质量，为服务全市工作大局主动担当、积极作为。2019年，市委办公室要按照省委、市委全会部署要求，进一步提升政治水平、服务水平和工作水平，持续深化作风建设，全面提升工作质量。要自觉提高政治站位、强化政治担当，带头把“两个维护”落实到履职尽责方方面面，做到全面负责、全面过硬；要进一步激发党员干部担当作为，持续提升以文辅政参谋力、牵头抓总统筹力、深化改革推动力、敢督善导落实力、高效运转保障力等“五种能力”，牢固树立“质量立办”理念，争当标杆、争做表率，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关；要以机关党建、制度建设、工作创新、科学考核为保障，全面提升“三服务”工作质量，为在中原更加出彩中谱写浓墨重彩的洛阳篇章作出更大贡献。 市委常委、秘书长王敬林参加会议并讲话。(洛阳日报记者 智慧)