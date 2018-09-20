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邀请“三强”企业来洛阳 助力经济高质量发展

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-19 10:22

　　力争邀请一批知名客商和“三强”企业(指境内外500强、行业50强企业)来洛考察洽谈，助力洛阳经济高质量发展——昨日召开的全市招商引资工作推进会，对第十三届中国(河南)国际投资贸易洽谈会招商邀商、经贸活动等进行部署。

　　本届省投洽会拟定于2019年4月8日至11日在郑州举行。我市作为省投洽会的分会场，将参加主会场活动，并于会议期间在我市举办洛阳市情推介及招商引资项目集中签约仪式、主题论坛活动。

　　会议强调，省投洽会是全省扩大开放的载体，在壮大全省经济、提供项目和资金支撑上发挥着重要作用，洛阳作为分会场，要以更大的担当和作为，力争办出特色。要突出抓好省投洽会主会场的参展工作，高标准、高质量展示好洛阳形象；全力抓好分会场重大活动的工作筹备，着力在引进“三强”企业、引进外资项目上做文章、下功夫，推进招商邀商工作实现更大的突破；按照“已签约的项目不再重复签约，不符合‘565 ’现代产业体系的项目不签约，前置手续不完善的项目不签约，年度内不能开工的项目不签约”的四不签原则，抓好签约仪式的各项筹备和组织工作，以招大引强的实效为经济高质量发展贡献力量。

　　市委常委、副市长胡衡庐等参加会议。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 乔智星）
[ 责任编辑：马佳佳]
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