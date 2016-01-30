洛阳市发展和改革工作会议部署今年工作重点

加快实施“97172”合理有效投资行动计划，全年降低实体经济成本30亿元以上，争取新增省级及以上研发平台10个……昨日召开的全市发展和改革工作会议，绘出我市今年发展改革工作路线图。

加快实施“97172”合理有效投资行动计划，全年降低实体经济成本30亿元以上，争取新增省级及以上研发平台10个……昨日召开的全市发展和改革工作会议，绘出我市今年发展改革工作路线图。

保持经济稳定运行

实施“97172”合理有效投资行动计划。着力推进九大体系，近70个重大专项，1138个总投资7113亿元、年度计划投资2258亿元的重大项目。加快推进455个省市重点项目建设，确保年度完成投资1370亿元。

着力释放消费潜力。出台洛阳市促进消费增长实施方案。因地制宜发展休闲旅游、特色民宿等乡村旅游产品，持续实施文化惠民消费补贴。落实促进体育消费的相关支持政策，培育洛阳体育展会品牌。

着力降低实体经济成本。继续实施降成本专项行动，开展收费项目清单“一张网”建设，全年降低实体经济成本30亿元以上。

强化要素协调保障。加强煤电油气运等生产要素综合协调，加快推进豫西LNG储备中心，强化天然气储气设施建设。

深化供给侧结构性改革

推动制造业高质量发展。用足用好我省支持主营业务100亿元以上重大制造业企业和50亿元以上重点制造企业发展的有利政策，引导企业增品种、提品质、创品牌。

着力提升产业链水平。积极推进现代产业体系8个重大专项328个项目，年度计划完成投资670亿元。出台优化全市产业布局的指导意见，推动产业集聚区“二次创业”。争取成功创建国家产业转型升级示范区。

加快现代服务业提质升级。加快建设隋唐洛阳城国家历史文化公园、二里头遗址博物馆等项目，全力打造“博物馆之都”。提速发展现代物流业，完善冷链物流体系。

推动改革开放创新“三力联动”

在深化改革上，完善高质量发展的制度框架，持续优化营商环境，加快推进价格改革。

在创新驱动上，建设各类研发平台和省级创新龙头企业，争取新增省级及以上研发平台10个。加强企业技术中心、工程研究中心等研发平台的管理，鼓励企业加大研发投入。支持清华洛阳基地等申建省级创新平台。

在扩大开放上，积极参与“一带一路”建设，紧盯长三角、珠三角、环渤海等重点区域，瞄准“三强”精准招商，配合做好新材料、高端石油化工、生物医药、现代物流产业的招商引资工作。

科学推进新型城镇化

全面落实中原城市群发展战略。制订洛阳中原城市群副中心城市建设行动方案，启动编制洛阳都市圈规划，谋划一批跨领域重大合作项目，促进洛阳与豫西北城市联动发展。

加强基础能力建设。积极推进呼南高铁豫西通道、焦柳铁路和洛宜铁路外迁前期工作，加快推进轨道交通1号2号线、洛阳龙门站、洛阳火车站、谷水交通枢纽和组团快速通道建设，力争开工建设“机登洛”城际铁路，加快推进动车组存车场、三洋铁路洛阳段建设。积极推进洛阳机场三期改扩建方案研究，协调万安山通用机场开工建设。争取将伊川至偃师、偃师至沁阳、邵原至新安、洛宁至嵩县至汝阳生态环线高速列入省路网规划。

深入实施乡村振兴战略。建设1个乡村振兴省级示范县、12个省级示范乡镇和100个市级示范村，培育新型职业农民1万人。开工建设50个市级美丽乡村示范点、2个美丽乡村建设示范县。全面完成农村房屋不动产证书颁发和农村集体资产清产核资工作。

坚决打好三大攻坚战

打好防范化解重大风险攻坚战。重点开展企业债券分类监管和风险排查处理。加强对融资平台公司债务的监测预警。持续做好油气长输管线、电力生产等安全保护工作。

打赢脱贫攻坚战。加大汝阳、嵩县两个贫困县和122个贫困村的资金、项目和政策支持力度。完成易地扶贫搬迁集中安置点配套设施建设，全面完成“十三五”易地扶贫搬迁拆旧复垦任务。

打好污染防治攻坚战。大力压减煤炭消费总量，确保2019年全市能源消费总量控制在2349万吨标准煤以内，削减非电行业煤炭消费200万吨。统筹推进“双替代”，不断提升我市清洁取暖比例。

着力保障和改善民生

加快构建公共服务体系。持续实施教育现代化、全民健康保障、文化旅游提升、公共体育普及、社会服务兜底“五大工程”，提升公共图书馆、城市书房、社区书房和农家书屋的服务效能。

不断强化社会保障。实施高中阶段教育普及攻坚，加快消除普通高中大班额。重点推进第一中医院中医传承创新工程、儿童医院、伊滨医院、河科大二附院等重大项目。开工建设大运河文化博物馆，完善市中心图书馆功能，推进市文化馆、少儿馆、市直文艺院团排演中心项目建设。

推动惠民举措落实见效。发挥农副产品平价商店作用，做好第37届牡丹文化节牡丹观赏园门票价格优惠政策落实。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 邹磊）