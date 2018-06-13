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去年洛阳进出口总值首次突破140亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-19 10:23

　　昨日，记者从洛阳海关获悉，2018年我市进出口总值为144亿元，同比增长7.9%，这是我市进出口总值首次突破140亿元，创历史新高。其中，出口133.4亿元，同比增长13.4%，出口额同样创下新纪录。

　　在贸易类型方面，一般贸易占主要地位，实现稳定增长。2018年我市一般贸易进出口137亿元，同比增长17%，占全市进出口总值95%以上；加工贸易进出口4.3亿元，同比增长2.9%。

　　在贸易主体方面，民营企业成领头羊，实现快速增长。2018年我市民营企业进出口68.1亿元，同比增长19.9%；外商投资企业进出口30.1亿元，同比增长10.5%。2018年我市进出口五大龙头企业分别是阿特斯、龙鼎铝业、中信重工、万基铝加工和一拖国贸，上述5家企业合计进出口总值达47.9亿元，占全市进出口总值超三成。

　　在贸易商品方面，多项主要商品实现稳定增长。2018年我市机电产品出口82.7亿元，同比增长18.2%。高新技术产品出口26.9亿元，同比增长37.3%。农产品出口1170万元，同比增长33.3%。在进口商品方面，我市去年分别进口精炼铜、其他人造纤维短纤7878万元、6245万元，同比分别增长3.7倍和44.1%。

　　在贸易对象方面，2018年我市主要出口市场为欧盟、澳大利亚和印度，分别实现出口18.2亿元、10.2亿元和9亿元，同比分别增长46.4%、1.7倍和11.3%；欧盟、日本和美国等是我市主要进口市场，去年我市自欧盟和日本分别进口3.8亿元和1.4亿元，同比分别增长16.6%和3.5%。

　　随着我市现代开放体系全面深化，双向开放水平全面提升，我市外贸商品结构不断优化。据统计，去年我市对“一带一路”沿线国家进出口59.2亿元，占全市进出口总值的41%。在助力洛阳企业“走出去”方面，2018年洛阳海关为我市376家出口企业签发各类原产地证书7919份，签证金额达35.7亿元，为出口产品获得进口国关税减免约1.8亿元。(洛阳日报记者 陈曦 通讯员 王昆)
[ 责任编辑：马佳佳]
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