该稳的要稳住 该进的要奋进——四论贯彻落实市委十一届九次全体（扩大）会议精神

稳中求进工作总基调，是治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。

洛平

稳中求进工作总基调，是治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。

市委十一届九次全体(扩大)会议明确提出，必须按照中央、省委要求，做到基调不变、方向不改、主线不偏、布局不乱。就“突出稳中求进”，市委书记李亚强调，我们要处理好“稳”与“进”的辩证关系，把握好工作的节奏和力度，该稳的要稳住、该进的要奋进，使“稳”和“进”有机结合、良性互动。

党的十八大以来，历次中央经济工作会议都强调坚持稳中求进工作总基调。对当前的洛阳而言，“稳”，就是要全面贯彻落实中央“六稳”总体部署，通过稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，稳住经济增长、稳住社会大局、稳住信心预期。“进”，就是要着力推动转型发展、高质量发展，就是要在推进产业转型、动能转型、城市转型、生态转型、社会治理转型、体制机制转型上精准发力，就是要在重点工作、重点领域、重点环节特别是转方式、调结构、强动能上取得实质性进展。

过去一年来，洛阳经济社会发展实现了稳中有进、持续向好的态势，经济运行上“稳”的格局持续巩固，全市生产总值、规模以上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等主要指标增速均高于全国全省平均水平。而从“进”的范畴看，结构调整上“优”的态势持续保持，质量效益上“好”的特征持续彰显，发展后劲上“强”的基础持续夯实，民生改善上“实”的成效持续积累。在与时代潮流形成交汇融合中，洛阳弯道超车、换道超车的支撑更加有力！

“稳”和“进”是辩证统一的。一方面，“稳”是前提、是基础。经济一旦失速，经济下滑与信心缺失就会形成恶性循环，不仅伤害经济基本面，还会影响一个地方的发展势头。这些年，洛阳经济增速一直处于全省第一方阵，各方面都对洛阳发展充满信心和期望，各种要素资源也接踵而来，发展势头必然会持续向好。另一方面，“进”是方向、是关键。我们不能简单地为“稳”求稳，也不能在经济下行压力面前退回“铺摊子”“强刺激”的老路上，而是要把“稳”建立在“进”的基础上，以进促稳、以进固稳。这些年洛阳经济运行平稳，最根本的原因就在于结构变优了、动能变强了，从而以更高质量的“进”支撑了更加自信的“稳”。

“纷繁世事多元应，击鼓催征稳驭舟。”站在转型发展、高质量发展的时代关口，稳中求进的现实意义更加凸显。

从发展环境看，世界经济不稳定不确定因素增加，对洛阳的影响不可避免，宏观政策的一些调整，在倒逼转型发展的同时，也给稳增长带来了挑战。从洛阳自身来看，尽管经济总量占全省比重，已由“十二五”末的9.38%提高到去年的9.7%左右，但仍未超过10%，尤其是产业结构调整任务艰巨、发展质量有待提高、动能转换有待加快。从发展定位看，省委、省政府作出了推动洛阳建设副中心城市的战略部署，致力打造河南乃至中原发展新的经济增长极，还需着力在培育产业经济优势、提高综合承载能力、推进生态环境建设等方面下更大功夫。这就要求我们做到基调不变，既要巩固“稳中有进”的良好态势，又要应对“稳中有变、稳中有忧”的复杂形势，既要使经济运行保持在合理区间，又要使发展质量效益不断提升，为转型发展、高质量发展开辟更大空间。

“沧海横流方显英雄本色”。新一轮以高质量发展为导向的区域竞争已全面起势，拿出“稳”的定力、“进”的信心，才是新时代的新担当，才有新征程的新作为！