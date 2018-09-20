洛阳重庆再添“空中桥梁”

昨晚8：10，一架自重庆江北国际机场起飞的中国国际航空公司波音737客机，平稳地降落在洛阳北郊机场。这架客机名为“牡丹号”，通体彩绘牡丹图案，是中国国航航班首次降落在洛阳。

昨晚8：10，一架自重庆江北国际机场起飞的中国国际航空公司波音737客机，平稳地降落在洛阳北郊机场。这架客机名为“牡丹号”，通体彩绘牡丹图案，是中国国航航班首次降落在洛阳。

据了解，洛阳机场北部湾公司与春秋航空公司已开通洛阳至重庆的航线。去年，洛阳通航城市最高达26个，洛阳机场全年旅客吞吐量131.5万人次，航班增幅跻身全国前五。随着越来越多的航线开通，更多的市民可以在家门口坐上飞机出行，拉近了洛阳与多个城市的距离。（洛阳日报记者 潘郁 通讯员 罗岚 秦阳 摄）