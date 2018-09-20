中行洛阳分行成功举办2019年新春贵金属新品品鉴会

1月13日，为感谢新老客户一直以来对中行洛阳分行的支持，该行在25楼成功举办了“2019年新春金玉满堂金猪送福贵金属新品品鉴会”，现场邀约优质客户200余人参加。

1月13日，为感谢新老客户一直以来对中行洛阳分行的支持，该行在25楼成功举办了“2019年新春金玉满堂金猪送福贵金属新品品鉴会”，现场邀约优质客户200余人参加。

活动开始前，中行员工及13家贵金属公司人员早早来到了展会现场，布置会场、摆放展品，进行精心的准备，为客户呈现了温馨舒适的会场。活动中，丰富的产品、新颖的款式、精湛的技术工艺和较高的收藏价值满足了客户对贵金属产品投资和品鉴的需求。客户穿梭在各个展台前精心挑选、购买心仪的产品，成交后砸金蛋环节更是砸出了获得精美礼品后的喜悦，让整个品鉴会充满热烈欢快的气氛。品鉴会的成功举办，是中行洛阳分行“以客户为中心”服务理念的进一步提升，加深了客户对中行洛阳分行的了解和信任。活动受到前来品鉴选购的客户的好评和肯定，当日共实现销售150余万元。（郭列军）