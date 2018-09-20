洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

中行洛阳分行成功举办2019年新春贵金属新品品鉴会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2019-01-18 17:09

　　1月13日，为感谢新老客户一直以来对中行洛阳分行的支持，该行在25楼成功举办了“2019年新春金玉满堂金猪送福贵金属新品品鉴会”，现场邀约优质客户200余人参加。

　　活动开始前，中行员工及13家贵金属公司人员早早来到了展会现场，布置会场、摆放展品，进行精心的准备，为客户呈现了温馨舒适的会场。活动中，丰富的产品、新颖的款式、精湛的技术工艺和较高的收藏价值满足了客户对贵金属产品投资和品鉴的需求。客户穿梭在各个展台前精心挑选、购买心仪的产品，成交后砸金蛋环节更是砸出了获得精美礼品后的喜悦，让整个品鉴会充满热烈欢快的气氛。品鉴会的成功举办，是中行洛阳分行“以客户为中心”服务理念的进一步提升，加深了客户对中行洛阳分行的了解和信任。活动受到前来品鉴选购的客户的好评和肯定，当日共实现销售150余万元。（郭列军）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·当心！厨房里每天都用的它有剧毒！很多人毫不知情…
  • ·4岁宝宝15颗烂牙被全麻治疗，只因从小做这一件事！
  • ·坐月子30天和42天，到底有什么不同?
    		•
    腐乳肉 白萝卜水上色至少得蒸俩小时
    腐乳肉 白萝卜水上色至少得蒸俩小时
    腐乳肉 白萝卜水上色至少得蒸俩小时
        水席是地道的洛阳美食，而作为水席热菜“四镇桌”之一的腐乳肉深受食客欢迎，春节期间的餐桌上，怎能少了它。
  • ·双休日到新安逛逛吧
  • ·赶会：超市里没的，这儿能找到
  • ·60岁的他每周和大山亲密约会
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 全国十大考古新发现评选初评启动 洛阳...
  • 洛阳市发展和改革工作会议部署今年工...
  • 王国生在参加洛阳代表团审议时指出：...
  • 洛阳重庆再添“空中桥梁”
  • 洛阳村民发现一枚炮弹 爆破专家现场鉴定
  • 邀请“三强”企业来洛阳 助力经济高质...
  • 提醒！洛阳去往北上广方向的火车票较紧俏
  • 去年洛阳进出口总值首次突破140亿元
  • 男子骑摩托车被剐蹭摔倒后 打电话叫来...
  • 二手房交易时如何避开陷阱？市房管局...
    		•
    百姓呼声
    网友建议春运期间客运汽车运营时间延长
    办了居民医保，生产剖腹产能补助多少？
    精彩图片
    洛阳：夜太美 人陶醉
    洛阳：双向开放，释放...
    灯笼春联热销 洛城年味...
    一周图片精选 览尽洛城...
    精彩热帖

    陆浑开渔节

    挂起红灯过大年

    过了腊八就是年

    冬天看花
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605