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一男子以试车为名　骑走洛阳卖家24万元宝马摩托车
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-01-18 14:53
警方供图

　　二手车交易过程中，买家经常提出试车要求。这一要求虽然合理，但有时也存在一定隐患。近日，新安县警方抓获的一名犯罪嫌疑人就以试车名义，将卖家一辆宝马摩托车骑跑。

　　事情发生在2018年9月4日，新安县30岁的韩先生网上出售自己一辆价值24万元的宝马摩托车，18岁的买家衡某和韩先生联系后，双方约定在县城见面看车。

　　衡某乘一辆面包车到达现场，他声称付款后，用面包车将宝马摩托车运回家。交易时，衡某提出试车要求，韩某见面包车和司机都在场，没多想就答应了。

　　衡某试车过程中，韩先生还热心地教他如何使用摩托车变速功能。随后，衡某又说他还想多骑两圈，熟悉车况。谁知衡某这一骑，半天再没回来。他打衡某电话，对方也不接。转身问面包车司机，对方称，他跟衡某并不认识，衡某只是租他车，他也刚从禹州到新安县。

　　民警接韩先生报警后赶到现场，从面包车上找到衡某留下的一个灰色挎包，包内有一张当日从许昌到禹州的汽车票，上面有购票人的身份信息。

警方供图

　　2018年9月5日，犯罪嫌疑人衡某得知警方在追查后，就将摩托车放在许昌某高速公路桥下，并让朋友邢某通知韩先生来领摩托车，他却玩起失踪。

　　民警调查得知，衡某曾因盗窃手机被许昌警方打击处理过，具有较强的反侦查意识，案发后，他有意切断跟外界的联系。随后，新安警方将此人上网追逃。

　　4个月后，衡某以为风头已过，1月5日，从外地回到许昌，他在网吧上网玩时，被当地民警例行检查识破身份。

警方供图

　　经警方调查，衡某因欠朋友李某、邢某、王某等人钱，为尽快还款，四人商定以试车为名，对网上销售的高端摩托车实施诈骗，而后销赃、分赃款。

　　1月6日，新安警方将犯罪嫌疑人李某、刑某、王某抓获。目前，该案正在进一步办理。（洛报融媒记者 余子愚 通讯员 翟天下）
[ 责任编辑：张惟一]
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