快讯：洛阳市民族宗教事务局挂牌 王青春任局长

今日上午，洛阳市民族宗教事务局正式挂牌。

今日上午，洛阳市民族宗教事务局正式挂牌。

根据《洛阳市机构改革方案》，市民族宗教事务局作为市政府工作部门，归口市委统一战线工作部领导。主要职责为：贯彻落实党和国家、省民族宗教工作政策法规，促进各民族平等、团结、互助、和谐，依法保护少数民族合法权益，组织承办民族团结进步表彰活动，加强对清真食品生产和经营市场的监督管理。依法保护公民宗教信仰自由，依法管理全市宗教事务，促进宗教关系和谐，引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动。

市民族宗教事务局办公地址位于洛阳市党政机关办公大楼6楼。王青春任市民族宗教事务局党组书记、局长。

市委常委、统战部部长娄会峰参加仪式。（洛报融媒记者 李梦龙 实习生 关勇 通讯员 马丹丹）