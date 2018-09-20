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潘安作赋赞河阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-18 09:40

　　西晋时代的潘安是写赋的高手。

　　潘安除写鸿篇巨制的大赋外，还写了不少抒情小赋。在河阳任县令期间，他写了一篇《河阳庭前安石榴赋》的小赋。在这篇赋里，潘安感叹，官位之卑微莫过于县令，官署之简陋莫过于河阳县，好在“小县陋馆，可以遨游”，尤其馆舍的庭院里种有石榴树。暮春离去，夏季来临，新茎长出，新叶散发出光泽。及至石榴果长出，发出红色的光泽，浅黄色的石榴嘴点缀着红须，既像长离(古代传说中的灵鸟)栖息于神话中的树林，又像红色的珊瑚树照映于绿水。石榴的功用更是多样，既止渴止饥，又醒酒去疾。

　　无论是在狭小的庭院，低矮的土阶短墙上，还是在长满青苔的墙壁，布满苔藓的房瓦上，都能“处悴而荣，在幽弥显”。石榴怎能因环境的狭小简陋，而改变坚贞的节操呢？“果由如之，而况于人？”

　　除了这篇赋，潘安在任河阳令期间还写有《河阳县作》二首。

　　第一首大约作于咸宁五年(公元279年)夏，潘安初到河阳上任之时，前半部分写的是自己仕宦经历，后面写道：“登城眷南顾，凯风扬微绡。洪流何浩荡，修芒郁岧峣。谁谓晋京远，室迩身实辽。谁谓邑宰轻，令名忠不劭。人生天地间，百年孰能要。歘(xū)如槁石火，瞥若截道飚(biāo)。齐都无遗声，桐乡有余谣。福谦在纯约，害盈由矜骄。虽无君人德，视民应不恌。”

　　在这里，潘安写到自己登上河阳城的所见所思。登上河阳城向南望去，南风和煦如同轻丝，黄河浩荡，邙山高耸。谁能说京都远呢？家虽近，但感觉如此遥远。谁能说一县之令的职责就轻呢？只是担心名声不够美好罢了。人的一生既像那敲击石头发出的火星，也像那狂风中卷起的尘埃，都不过转瞬即逝而已。想想那春秋时的齐景公身为一国之君，因不行德政，死后没能留下好的名声，以致《论语》里也专门提及：“齐景公有马千驷，死之日，民无德而称焉。”而西汉的朱邑在桐乡职小权轻，因爱民如子，百姓歌颂他的歌谣流传至今。我虽无良宰之德，但也不能苟且从事。

　　第二首大约写于咸宁五年(公元279年)秋。大致可以这样解读：在一个阴云四起的傍晚时分，潘安信步登上河阳城，但见夕阳西沉，黄河奔流不息，白色的水汽笼罩着山岭，汹涌的波涛拍打着崖岸，归雁的影子映在长有兰草的水中小洲边，游动的鱼儿荡起一层层波圈。寒蝉鸣叫，一声高过一声，金黄的菊花竞相开放。诗人向帝都望去，雄伟的大厦门却难以看见，只见北邙山格外嵯峨(cuó é)。官民既像浮萍依附水面，又像松萝寄生在松树上。西汉人朱博担任琅琊太守之后，很快改变了当地齐人迟缓、妄自尊大的陋习。蓬草怎能长得笔直，不过是“蓬生麻中，不扶自直”罢了。老百姓如何安居乐业？政事兴通则民众和睦团结。如今我所处的位置如春秋时身不下堂而使单父治的宓(fú)子贱一样，惭愧的是我却无宓子贱那样的德行和治绩。我怎能嫌弃县令一职的轻微呢，最该担心的还是有愧于所负的重任吧！

　　在这两首诗里，都有河阳景色的描写，尤为难得。其中，第二首描写的更为细致动人，令人如临其境。在诗的末尾，潘安均不忘告诫自己，要忠于职守，勤于政事，可谓诗之题眼。古人云：“诗言志。”潘安写诗虽有排解愁绪之意，但还真不是“为赋新词强说愁”，更不是为写诗而写诗。从潘安在河阳任上的所作所为可以看出，在诗中谆谆告诫自己的，潘安还真做到了。（马军）
[ 责任编辑：席倩倩]
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