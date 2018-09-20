电梯下坠按楼层按钮能自救？专业人士：缺乏科学依据

近日，家住洛龙区九都名郡的孙先生反映，该小区的电梯里加装了IC卡，只有刷卡才能到达预先设定的楼层。“这样一来，如果遇电梯突然下坠情况，就无法按下所有楼层按钮进行自救。”孙先生担忧地说。孙先生的顾虑和自救方法有道理吗？电梯加装IC卡需要满足哪些条件？记者对此展开调查。

此前，电梯内加装了刷卡装置

近日，家住洛龙区九都名郡的孙先生反映，该小区的电梯里加装了IC卡，只有刷卡才能到达预先设定的楼层。“这样一来，如果遇电梯突然下坠情况，就无法按下所有楼层按钮进行自救。”孙先生担忧地说。孙先生的顾虑和自救方法有道理吗？电梯加装IC卡需要满足哪些条件？记者对此展开调查。

专业人士：电梯不会出现自由落体式坠落

遇到电梯突然下坠，按下所有楼层按钮这一方法是否管用？

河南省特种设备安全检测研究院洛阳分院总工程师办公室主任王磊说，这一做法缺乏科学依据，孙先生的担心是多余的。

他说，首先，电梯的构造决定了电梯的安全性是非常高的，不会出现自由落体式的坠落。直梯也即升降梯，是由钢丝绳牵引的，通常钢丝绳的安全系数是12或16，可以简单理解成一根钢丝绳所能承受的拉力为电梯载重量的12倍或16倍，每个电梯通常配有4根以上的钢丝绳。

除了钢丝绳，电梯还配有限速器和安全钳。当限速器监测到电梯出现超速时，制动器(相当于刹车)就会抱闸促使电梯停下。如果这时电梯继续下行，安全钳的钳体就会通过与电梯导轨的摩擦让电梯停下。

对于部分市民遇到的电梯从高层一直下落到一层，即便按了中间楼层的按钮电梯也不会停下的情况。王磊说这种情况并非坠梯，主要是电梯出现电气故障或电梯呼梯信号丢失造成的。在这种情况下，电梯要回到基站(一般为一层)复位(自学习)，通常以检修速度下行，是安全的。

王磊说，如果发现电梯运行不正常，应马上弯曲膝盖，背靠内壁，有扶手的话抓紧扶手，待轿厢稳定后拨打电话求救。

小区物业不经业主同意无权为电梯加装IC卡

记者走访该小区时，发现业主对加装IC卡持有不同意见。

有的业主觉得，为电梯加装IC卡可有效防止外来人员进入，提高小区的安全性。有的业主觉得，这样会造成快递员、外卖小哥不能上电梯，需要居民下楼取快件等，很不方便。

让部分业主不满的还有，“此次加装IC卡，物业公司事先没有征求业主的意见”。对此，洛阳市电梯行业协会秘书长李涛说，小区电梯的所有权属于全体业主，物业为电梯加装IC卡，要满足一定条件。

李涛说，以下三种情况下，物业可为电梯加装IC卡：业主管理规约中明确采用电梯卡模式管理电梯；未制定业主管理规约的话，临时管理规约或者商品房买卖合同中明确采用电梯卡模式管理电梯；如果以上两种情况都不符合，为小区电梯加装IC卡，应当征求业主意见，并经专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意。

也就是说，未经业主同意，小区物业无权为电梯加装IC卡。

电梯加装IC卡绝非小事，必须合规合法

当取得规定数量业主的同意后，电梯加装IC卡还要合规合法。

王磊说，加装IC卡，改变电梯原控制线路的属于电梯改造。

特种设备安全法对电梯改造有明确规定。电梯的改造必须由电梯制造单位或其委托的具备改造资质的单位进行。

同时，施工单位应当在施工前将拟进行的改造情况书面告知负责特种设备安全的监督管理部门，报送电梯改造开工告知，完成申请备案和告知。同时，改造过程应当经特种设备检验机构进行监督检验，检验合格后方可交付使用。

王磊说：“电梯加装IC卡绝非小事，不是物业随便找一家公司就可以操作的。”

小区物业目前已经将加装装置拆除

九都名郡的物业为小区电梯加装IC卡是否合规合法？该小区物业洛阳成铭物业管理公司工作人员说，为电梯加装IC卡，主要是为了安全考虑。

负责该小区电梯维保的工作人员用手机向记者展示了公司的营业执照和中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证。证件上显示的公司名称为洛阳之江电梯工程有限公司，而小区电梯内张贴的特种设备使用标志上显示该小区电梯的维保单位为河南良诺电梯有限公司，两者不一致。

对于改造过程是否按照相关规定履行了手续，该经理称，他并不清楚。

记者从洛龙区质监分局了解到，之前他们已经接到群众投诉，经核实该小区未报送电梯改造开工告知，已经责令对方限期整改。

目前，小区物业已将电梯内加装涉及刷卡的相关装置拆除。（洛阳晚报记者 郭飞飞 文/图）