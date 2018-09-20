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洛阳96岁老人每天散步一小时 身体倍棒全靠好儿媳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-01-18 09:26

　　原守香正忙着给公公包饺子

　　“老爷子96岁了，一年前都被医生下病危通知了，现在自己能走一小时，这都是儿媳妇照顾得好啊！”15日，在洛龙区公务员小区里，今年56岁的保姆杨知秋说起自己的雇主原守香，称赞不已。

　　一年前被下病危通知，如今他96岁能自主行走

　　老爷子名叫张友宽，今年96岁。记者见到他时，他正推着轮椅在楼下散步，虽然步履缓慢，但精气神还不错。一年前，老人因脑积水住院，医生曾给他下过病危通知。

　　老人的儿子张建仁说：“父亲是2018年元旦前夕做的手术，回家的时候还插着胃管，一会儿都离不开人。父亲平时脾气挺倔，嫌胃管不舒服，自己就给拔了，我爱人只能一点点儿给他喂饭。”

　　为了帮助父亲康复，张建仁和妻子原守香就让他自己先试着在床边走几步，后来老人的活动范围渐渐地扩大到全屋，现在已经能在小区里走一小时了。同时，老人的饭量也增加了，从一开始只能吃一点儿流食，到现在饺子、馄饨能吃一大碗。

　　老人的保姆换了三四个，她被“嫂子”感动留下帮忙

　　“别看现在老爷子恢复得还不错，照顾起来可不轻松，昨天一天拉在裤子上三次，都是嫂子给清理、擦洗的。亲闺女都不一定能做到！嫂子66岁了，要不是年龄大了照顾不动，也不会请我来。”杨知秋说，快人快语中毫不掩饰对原守香的称赞。

　　老爷子比较任性，之前家人尝试给他用纸尿裤，但他趁人不注意就给撕成一块一块，在输血时自己还把针头拔下来过，因此一家人只能顺着老人的性子哄着他。

　　杨知秋坦言：“虽说我是这家里请来的保姆，可是嫂子没让我做过一顿饭，没让我择过一根菜。有一次我早上7点出门串亲戚，嫂子6点就起来给我做饭了。”

　　刚开始来到张家的时候，杨知秋也动摇过，毕竟照顾老人是个不轻松的活儿，之前就有三四个保姆因无法适应而离开，可是原守香的言行让她深受感动。“说到照顾老人，其实嫂子把大部分的活儿都干了。人家请我来，还给我工资，我有啥不能干的？”杨知秋说，“嫂子担心我吃不饱，吃饭时总把稠的往我碗里捞；心疼我晚上照顾老人辛苦，白天啥活儿都不让我干；看电视，他们都选我喜欢的节目。”

　　她说，自己一个农村人，走南闯北当保姆十几年了，遇上这么好的人家还真不多。目前，她对自己的工作很满意。

　　老人总能认得儿媳妇，直夸“儿媳妇好，吃喝穿戴全靠她”

　　人上了年纪忘性大，张友宽也常常记不起家人，有时候连儿子也不认识了，但他总能认得自己的儿媳妇原守香。

　　“她是谁啦？”

　　“我儿媳妇。”

　　“对你好不好？”

　　“好，儿媳妇好！吃喝穿戴全靠她。”

　　听着张建仁和老父亲的“对话”，原守香笑了起来。自2003年退休以来，原守香一直在照顾老人。原来没和公婆一起住，她每天早上7点半赶到公婆家忙，直到晚上两位老人躺下休息才离开。在婆婆去世后，她便把公公接到自己家住。

　　“照顾老人都是分内的事儿，过日子不就是平平常常的？没啥特别的。”原守香说。（洛阳晚报记者 郭飞飞 文/图）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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