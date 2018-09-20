五世同堂！洛阳这家人最大年龄差99岁

近日，一条“四世同堂”短视频从国内火到了国外，视频里有活泼可爱的孩子，也有步履蹒跚的老人，母亲们在“妈”的呼唤声中依次出场，中国式亲情让人感动。在洛龙区太康东路街道办事处大西村，则有一个五世同堂的大家庭，家里辈分最高的王香荣今年已101岁，最小的重重孙才2岁。

看王香荣五世同堂视频

近日，一条“四世同堂”短视频从国内火到了国外，视频里有活泼可爱的孩子，也有步履蹒跚的老人，母亲们在“妈”的呼唤声中依次出场，中国式亲情让人感动。在洛龙区太康东路街道办事处大西村，则有一个五世同堂的大家庭，家里辈分最高的王香荣今年已101岁，最小的重重孙才2岁。

大家庭有啥相处之道？多干活儿，多包容

在这个大家庭里，王香荣是当之无愧的“老大”，从73岁的儿子到2岁的重重孙，有啥好吃的都会先送给她。

“看见孩子们就高兴，我儿子、闺女把我算是牵挂到骨头缝里了，还有那2岁的小家伙，一来我这儿就用小拳头给我捶腿，还问我舒服不舒服。”说起自己的儿孙辈们，王香荣言语间满是自豪。育有一儿三女的王香荣今年101岁了，思维敏捷，说话清晰流畅，用儿子李建森的话说是“一点儿也不糊涂”。

现在这一家五世同堂，十几口人都在一个院子里住，且和和睦睦，他们是如何做到的呢？谈起相处之道，王香荣的儿子李建森说：”多干活儿，少管事儿。“

“一代人跟一代人的想法不一样，就像我一口剩饭都不舍得倒，而孩子们觉得饭菜不合口就不吃了。”李建森说，“不能用自己的标准要求别人，哪怕是自己的亲儿子、亲孙子。无论是大家庭还是小家庭，都应该多包容、少苛责。”

101岁的王香荣(前排中)和家人合影

婆媳关系怎么处？男人的作用很关键

说起家庭关系，最难处的可能就是婆媳关系了。在这个大家庭里，婆婆和媳妇相处非常融洽。

“说没一点儿矛盾那是假的，舌头和牙齿还打架呢！婆媳关系要处好，男人的作用很关键。”李建森说，他想给妈妈啥东西，就买回来让媳妇送，而妈妈给他拿点儿啥，都要再给他媳妇带一份儿。

作为现在家里最早熬成婆的媳妇，王香荣说，她不仅和自己的婆婆关系很好，而且和儿媳妇、孙媳妇、重孙媳妇的关系也很好。

如今，王香荣提起自己的婆婆依然心疼不已：“我婆婆真受罪了，当时半身不遂，医生来给她扎针，我就在床边扶着她的头，难受得我眼泪都掉在她脸上了。”

王香荣的儿媳妇走得早，当时孙媳妇对她说：“奶奶，我妈不在了，以后你的衣服就由我来洗。”

好家风如何传？一代做给一代看

“在俺们农村，这么一大家子，关系处得好的还真不多。”李建森说，“我们都是粗人，也没啥文字性的家风家训，就是以身作则，一代做给一代看。”

李建森回忆，母亲精心照顾奶奶的场景他至今记得很清楚，因此他从骨子里就认为照顾好母亲是应该的。

“不过，大家族里该分清的也要分清楚，不能有糊涂账。”李建森说，“不能因为处事不公，让家里人有吃亏的感觉。大家都感觉被公平对待，关系自然就好了，好家风不就是这么来的吗？”（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 杨华 文/图）