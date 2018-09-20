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太拼！洛阳90后护士孕期未请一天假 生产当天仍在工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-01-18 09:21

刘佳丽挺着大肚子在摇床头

怀孕的刘佳丽在认真工作 （图片由受访者提供）

　　医护人员工作辛苦等报道屡见不鲜，但今天带您认识的这位90后护士，孕期未请过一天假，生产当天仍在工作，阵痛6小时才告知同事被推进了产房……这样的孕妈，让网友大呼“太拼！”

　　1 阵痛6小时，她才告知同事被推进产房

　　昨日，记者联系上市中心医院胃肠外科二区的护士刘佳丽，问起她生产当天还在忙碌工作、阵痛6小时才告知同事被推进产房的情景，她笑着说：“事情是这样没错，但并没有大家想象的那么惊险，毕竟我在医院工作，离产科很近嘛。”

　　本月2日早上7点多，刘佳丽像往常一样早早来到单位，刚开始忙活时，她就觉得肚子一阵一阵不舒服。因为不算太疼，她没在意，继续配药、打针、问询……一直忙到下午两点，疼痛的程度让她觉得有点扛不住了。告诉同事后，同事们用平车把她推到产科，并电话通知刘佳丽的家人。在产科病房里，刘佳丽把她分管病号的病情交接给科室另外一名护士，数小时后，她顺利产下一个大胖小子，母子平安。

　　事后，刘佳丽的婆婆对她说：“这情形多吓人啊！”她笑嘻嘻地宽慰婆婆：“妈，孩子在医院有临产迹象，比在家里安全多了，这儿可是近水楼台。”

　　2 孕期没请一天假，抽空还在搞发明

　　刘佳丽1990年出生，7年前成为一名护士。她的护士长张玉峰用“很踏实”“很敬业”来形容她。

　　张玉峰说，虽然护士们普遍比较皮实，但刘佳丽从怀孕到生产从未请过一次假，也从没因事与同事们调过休，一直坚持正常上班直至生产，真的很少见。

　　第一次怀孕的妈妈往往比较谨慎，但刘佳丽的工作基本不让别人代劳。打针、输液、铺床、接待新入院患者甚至蹲下摇床头，她都自己来。产前最后一个月，护士长张玉峰见她下班后自己在吸氧，劝她休息几天，她笑着说“还早，再等等吧”。

　　刘佳丽知道自己行动缓慢，为了不影响上班，她每天都提前一个小时出门。有一次她所在的小区停电了，住在29楼的她硬是靠着婆婆的手电筒照明，从29楼走到1楼。张玉峰知道后怪她“心大，请个假就行了啊”，她也笑笑不吭声。

　　采访中，刘佳丽的同事们告诉记者，除了坚持上班，刘佳丽在孕期还作为科室创新小组的负责人，带领团队参加医院内外的技能大赛等。她还创新发明了一种便捷型导流管敷贴，目前已在市中心医院多个科室推广使用，正在申请国家发明专利。

　　为啥要这么拼？刘佳丽说：“其实谈不上拼，我的想法比较简单，科室忙，重病号又多，如果我提前休，科室姐妹们就得辛苦了。而且上班期间同事们都很照顾我，虽然辛苦些，但心里是幸福的。”

　　3 职场妈妈这么拼，大家怎么看

　　职场妈妈都这么拼吗？发稿前，记者通过不同网络渠道向全国各地的网友征集对此事的看法，网友们的反映也蛮有意思。

　　网友“微凉”：这届90后已经这么拼了？瑟瑟发抖……

　　网友“nina”：好担心我们老板看到这种新闻，让正在怀孕的我上到生……。

　　网友“夏小沫”：作为在医院上班的人，我觉得身边同事很多都是上到生啊，有同事上着班说疼得受不了了，推我进产房。

　　网友“ly葵”：看个人身体素质吧，觉得累就早点休息，觉得没啥就上班，没必要硬扛。

　　网友“苏溪219”：在家里，怀孕了就是全家的“重点保护对象”，在职场，她们比我们想象得更坚强。

　　职场妈妈这么拼，您怎么看呢？
[ 责任编辑：席倩倩]
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