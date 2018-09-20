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记者体验公共充电桩：下载“国花新能源” 充电很方便
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-01-18 09:33

看充电“教学”视频

　　近日，记者从市车管所了解到，我市去年4月10日启用新能源汽车专用号牌，截至今年1月1日，我市有4689辆新能源汽车挂上绿牌，平均每月新增521辆。

　　不少市民在考虑购买新能源汽车，但担心充电不方便。近日，记者驾驶新能源汽车上路体验，并打探我市公共充电桩分布情况及操作方法，希望对您有所帮助。

在“牡丹城”充电桩安装点，一辆车正在充电

　　分布充电桩基本覆盖市区，打开APP就知道充电桩在哪儿

　　去年4月4日，市政府授权洛阳城投集团负责全市的充电桩建设工作。去年4月27日，洛阳城投集团成立洛阳国花新能源科技有限公司(以下简称国花公司)，组织专业团队，负责对全市的充电基础设施进行统一建设、管理。去年，我市建成1241个公共充电桩。

　　记者了解到，国花公司开发的一款名为“国花新能源”的APP具备在线找桩、缴费、问题反馈等功能。近日，记者下载了这款APP，并驾驶一辆新能源汽车上路体验充电桩是否好找。

　　记者打开此款APP找充电桩，很快在屏幕上看到全市范围内充电桩的分布情况。

　　从分布图上看，充电桩安装点基本覆盖市区，洛龙区、涧西区的充电桩安装点图标密密麻麻，瀍河区、老城区较为稀疏，伊滨区、高新区的充电桩安装点则集中在两三个地方。

　　随意点击一个充电桩安装点图标，就可以看到这个安装点的充电桩数量、类型、计费规则、使用情况、开放情况等信息。比如，记者点开“洛阳北航科技园”充电桩安装点，发现这里为开放充电区域，有2个直流充电桩(俗称“快充”)，9个交流充电桩(俗称“慢充”)。其中，1个“慢充”正被使用，其余充电桩均空闲。

　　“国花新能源”APP页面截图

　　寻找按图索骥，充电桩很好找

　　记者选择了位于涧西区南昌路的“白玉兰酒店”充电桩安装点，并根据系统自带的导航提示，顺利到达目的地。

　　在现场，记者看到了6个正常工作的“慢充”，每个充电桩上都安装了充电枪，可直接插入汽车电源插口。

　　随后，记者又来到位于牡丹广场旁的“牡丹城”充电桩安装点，这里安装了6个“快充”，其中一个充电桩前停着一辆正在充电的新能源汽车。

　　家住附近的新能源汽车车主杜先生经常在此充电。他说：“我一般晚上来充电，那个时段充电很方便，车不多，基本都有位置停。”

　　在高新区“山水华府”充电桩安装点，记者看到，30个“慢充”全部位于小区外的空地上，均可正常使用。

　　当日，记者又走访了多个充电桩安装点。总体感觉，新能源汽车想充电，找充电桩并不难，但不少充电桩前都停放着燃油车辆，这让一些急于给爱车充电的车主比较“难受”。

　　充电充电前，得先确保您的APP账户里有钱

　　给爱车充电是否快捷？记者在洛龙区一个充电桩安装点分别体验了“快充”和“慢充”。国花公司相关负责人介绍，目前，该公司建设的“快充”功率为60千瓦，给一辆新能源汽车充满电需要20分钟到40分钟；“慢充”功率为7千瓦，给一辆新能源汽车充满电需要6个到8个小时。

　　记者在多个充电桩安装点体验后发现，这些充电桩已实现智能化，拿着手机去充电很方便——在充电前，车主需要预先在“国花新能源”APP上充值，通过支付宝、微信就能完成；在充电时，使用“国花新能源”APP扫充电桩上的二维码即可根据系统提示进行充电。

　　无论使用“快充”还是“慢充”，您都可以在“按时间充、按金额充、按度数充、自动充满”中任选其一。其中，“自动充满”需要APP账户余额在100元以上才能使用。

　　在充电期间，车主可以通过此款APP了解费用、电量等信息，也能随时停止充电。目前，“快充”和“慢充”的充电费用均为每度1.5元，充完电后用此款APP付费。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 杜晨枫 朱宇召 文/图）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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