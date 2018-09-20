洛阳应天门雄姿初显 大气宏伟现“唐风”

昨日上午，记者在隋唐洛阳城应天门遗址保护展示工程现场看到，应天门雄姿初显，整个建筑大气、宏伟。

昨日上午，记者在隋唐洛阳城应天门遗址保护展示工程现场看到，应天门雄姿初显，整个建筑大气、宏伟。

隋唐洛阳城应天门遗址保护展示工程是我市隋唐洛阳城“一区一轴”项目的重要节点，将在原址保护的基础上最大程度还原历史风貌，突出“全唐风”，与已建成的天堂、明堂、定鼎门遗址保护展示工程形成轴线，遥相呼应。该工程完工后，游客可登高俯瞰洛阳城，感受洛阳的古韵新风。

应天门始建于隋大业元年，是隋唐洛阳城宫城的正南门，也是隋唐时期政治、经济、文化活动的重要发生地，更是洛阳历史的“见证者”，具有极高的历史价值。

应天门遗址保护展示工程仿唐代官式宫廷建筑风格，主要由台基、城楼、朵楼、阙楼、飞廊、连廊等组成，主体为钢框架结构。阙楼基台、城楼等外贴仿古青砖和青白石。（洛阳晚报记者 张光辉）