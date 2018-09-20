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记者跑腿：单身申请购买经适房，5年内不能结婚？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-01-18 09:26

　　-本期关注

　　近日，网友“东方”在洛阳网“百姓呼声”频道询问：单身申请购买经适房，是不是5年内不能结婚？

　　对此问题，记者前往“市民之家”房管部门窗口了解相关政策。

　　-听您倾诉

　　“东方”今年28岁，未婚。2017年4月，他申请购买了一套经适房，并签订了购房合同，办理了房贷，但没有拿到经适房不动产权证。去年，“东方”拿到了新房钥匙，并进行了装修。

　　按照计划，“东方”今年就要迎娶心上人，可是网上“单身申请购买经适房，5年内不能结婚”的说法让他心里很不踏实。

　　“东方”想知道该说法是否属实。

　　-所跑单位

　　“市民之家”房管部门窗口

　　-跑腿经历

　　“市民之家”房管部门窗口一名工作人员说，网传的“单身申请购买经适房，5年内不能结婚”为假消息。不过，该工作人员提醒，单身的市民应尽量在签订经适房购房合同之后再登记结婚。如果在签订经适房购房合同之前登记结婚，申购人的婚姻状况由未婚变为已婚，有了家庭成员，家庭人均收入一旦高于市政府公布的上年度城镇居民人均可支配收入标准或家庭人均建筑面积超标，就不再符合经适房申请条件。

　　该工作人员还说，“东方”已经签订了购房合同，拿到了钥匙，可以登记结婚。是否拿到经适房不动产权证，对结婚没有影响。

　　-跑腿结果

　　记者将相关政策告诉“东方”。他表示，心里石头终于落地，他将积极筹备，让婚礼按计划进行。

　　-诉求人评价

　　谢谢记者，我对相关解答很满意。（洛阳晚报记者 余子愚）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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