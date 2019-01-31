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知否？知否？洛阳人过年爱去这些地方

　　年关将至，如今越来越多人抱怨“年味儿”越来越淡，同时外出旅行寻找“年味儿”也愈发流行。

　　旅游正在成为一种“新年俗”。

　　日前，飞猪发布春节出行大数据显示，43%的人会选择出境或者在国内旅行过年，即使是在家过年，大家也会来个周边游，与全家人一起放松放松身心。

　　过年不想在家，又不想跑太远，不如来洛阳这些“人气爆表”的景点逛一逛吧。

白马寺

俯瞰白马寺

　　白马寺始建于东汉永平十一年(公元68年)，是佛教传入中国后第一座官办寺院，有中国佛教的“祖庭”和“释源”之称，距今已有1900多年的历史。现存的古迹主要为元、明、清时所留。

　　白马寺整个寺庙坐北朝南，总面积约4万平方米，主要建筑有天王殿、大佛殿、大雄殿、接引殿、毗卢阁等，均列于南北向的中轴线上。

齐云塔

　　白马寺内东侧的齐云塔始建于东汉明帝时期，本称“释迦舍利塔”，后屡毁于战火，至金大定十五年(公元1175年)得以重修。金修释迦舍利塔为四方形密檐式砖塔，共13层，高约25米。

天王殿

　　1961年，白马寺被国务院确定为第一批全国重点文物保护单位；1983年，被国务院确定为全国汉传佛教重点寺院。2001年1月，白马寺被国家旅游局确定为首批AAAA级景区之一。

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来源： 洛阳网    2019-01-31 12:28 [ 责任编辑： 马佳佳 ] 返回洛阳网首页>>
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