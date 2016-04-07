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洛阳又一部老旧小区加装电梯开工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-11-21 15:17

       近日，位于涧西区寨南路兴隆花园小区16号楼2单元的老旧小区加装电梯开工了。这是自《洛阳市城市区既有多层住宅增设电梯暂行办法》(以下简称《办法》)出台后，按照该《办法》严格执行、手续齐全完成备案，我市首部开工的老旧小区加装电梯。

　　据了解，该单元楼总共7层。根据地形条件，电梯将在楼房北侧外围进行加装，总费用30万元左右，由2层以上业主按照楼层高低分摊。电梯企业相关负责人表示，按照工期，预计春节前这部电梯就能运行起来。

加装电梯(效果图)

　　“这是我市相关文件出台后，首部开工的手续齐全、完成备案的既有多层住宅加装电梯，”市住建委相关部门负责人介绍，老旧小区加装电梯是一项惠民工程，自《办法》出台后，不少小区的业主电话咨询，兴隆花园小区16号楼2单元的顺利进展为广大市民提供了参考。

　　记者还了解到，目前关于洛阳城市区既有多层住宅增设电梯的财政补贴方式及政策正在进行研究商讨。同时，新的运营模式正在探索，例如由电梯企业率先出资加装，居民后期刷卡付费使用、就像乘坐公交车一样出行等等。此外，相关部门还计划在“市民之家”成立联合窗口，实现老旧小区加装电梯事宜“一站式办理”，进一步提升便民服务。(记者 谢娜娜 徐文波 摄影报道)
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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