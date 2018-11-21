近日，漫步伊滨区倒盏村，古色古香的老建筑，岁月尘封的老物件，让浓浓的乡愁涌上心头，倒盏村主打的民俗文化，让市民尽情回味旧时光。特色美食街、复古蒸汽火车、网红七彩滑道、4D玻璃栈道，吸引大量游客前来观光旅游。

古色古香的建筑，岁月尘封的老物件，特色美食街，复古蒸汽火车，网红七彩滑道，4D玻璃栈道……伊滨区倒盏村，吸引着越来越多的观光休闲游客。

倒盏民俗村，位于洛阳市伊滨区诸葛镇万安山麓，近年来，利用沟壑纵横的荒山沟域资源，投资开发乡村文化旅游，并依托河洛文化，以实现民俗体验、民俗展示、民俗美食，民间工艺品、民间作坊等民俗内容，打造出了属于洛阳人民乃至豫西地区的民俗体验地。（记者 徐文波 文/图）