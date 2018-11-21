当前位置： 新闻中心   新闻 | 图片 | 洛阳
倒盏村：沟域经济让“荒山沟”变成“游乐场”

　　古色古香的建筑，岁月尘封的老物件，特色美食街，复古蒸汽火车，网红七彩滑道，4D玻璃栈道……伊滨区倒盏村，吸引着越来越多的观光休闲游客。

　　倒盏民俗村，位于洛阳市伊滨区诸葛镇万安山麓，近年来，利用沟壑纵横的荒山沟域资源，投资开发乡村文化旅游，并依托河洛文化，以实现民俗体验、民俗展示、民俗美食，民间工艺品、民间作坊等民俗内容，打造出了属于洛阳人民乃至豫西地区的民俗体验地。（记者 徐文波 文/图）

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
来源： 洛阳网    2018-11-21 11:22 [ 责任编辑： 张惟一 ] 返回洛阳网首页>>
热点图片
版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605