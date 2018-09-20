洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

治水济民“活河神”——明末专家英雄黄守才
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-21 10:06

　　黄守才，字完三(又字英杰)，号对泉，人称黄大王、黄爷，明万历三十一年(公元1603年)出生于偃师市岳滩镇王庄村，一生潜心研读历代治水方略，著有《禹贡注疏大中讲义》《治河方略》等书，主要事迹是治水济民。

　　治水造福百姓

　　黄守才幼年失去双亲，由舅父抚育长大，随舅父行船经商，行走于黄河流域，从此便与黄河结下了不解之缘，年纪轻轻便识水性、懂河理。黄守才天资聪颖，思维敏捷，在舅父的管教下，习练水性，读经背文，还研读历代治水方略。

　　古时，伊河、洛河和黄河中下游，经常泛滥成灾，特别是岳滩，位于洛阳夹河滩一带地势最低的地方，每年涨水岳滩必淹。黄守才深知当地百姓常年遭受水灾之苦，决心以大禹为榜样，治理水患，造福百姓。他钻研了《禹贡》中的治水之道，结合自身数十年的治水经验，运用并发展了《禹贡》的治水之道，创作了《禹贡注疏大中讲义》《洪范九畴九河图》《治河方略》等书。

　　明末清初，有治理河水知识和技能的人不多，黄守才就是当时有名的治水专家，他认为“善治水者，惟思所以除水之害”，在实践中积累了丰富的治水经验。有一次洛水、谷水暴涨，淹了洛阳一带的田地和村舍，并殃及福王府。得知黄守才能治水，福王忙命人去请。黄守才察看两河形势后，很快拿出治理方案，两天后洪水就退了。

　　清顺治元年(公元1644年)，黄河封丘段金龙口决堤，粮道淤塞，朝廷命工部侍郎周堪庚前去治理。周堪庚花费数十万两银子也没治理好，只得请黄守才出山，黄守才仅用三天时间就让黄河归了故道。第二年，金龙口黄河大堤再次决口，黄守才在河工党柱的帮助下，又一次将决口堵住，避免了一场灾难。

　　身后多次获封

　　黄守才一生中的主要事迹就是治水济民，哪里有水患，只要有人请，他都欣然前往。他治水的功绩，在《河南府志》《大清会典》及洛阳、偃师的志书上均有记载，人们称赞他“功并神禹”“活河神”。

　　黄守才62岁时病逝，葬于“偃师市佛光乡万安山九龙角”，当地人称黄爷坟，至今保护尚好。在他谢世74年之后，清康熙皇帝封他为“灵佑襄济王”，并祀“金龙四大王”。之后，清帝嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪等，都给黄守才加了封号，封号多达12个！

　　百姓建庙纪念

　　黄守才一生治水的事迹很多，除了官方志书记载的以外，在民间早已把黄守才神化。民间对黄大王的信仰，犹如人们对包公的敬仰，对关公的信奉。因此，黄守才去世后，伊、洛河流域及黄河中下游沿河一带的人们，建起规模不等的黄大王庙纪念他。

　　位于偃师市山化镇石家庄村南的九龙庙，就是清代嘉庆年间当地船工为纪念黄守才、祈福船运平安而修建的。如今，九龙庙的大部分殿堂内，还留有描述黄守才治水故事的壁画。正殿门楣上画有八幅黄守才治水图，东西偏殿内也有黄守才治水的大型壁画。2006年6月，九龙庙被公布为第四批省级文物保护单位。

　　当地群众回忆，曾经的九龙庙规模宏大，原有山门和戏楼，庙内正殿前有旗杆高耸，殿内有斋堂、客堂和寝堂等，庙门外有三对石狮。因水患和战乱，这些建筑现已不复存在。（洛阳日报记者 田中够）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·宝宝吃了辅食，是否需要清洁口腔？
  • ·自查！能做这10个动作说明身体真心好
  • ·防止宝宝得“暖气病”，专家教你这么做
    		•
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
        弯腰能摸地，抬腿踢过头，天天骑车买菜，爱玩智能产品……您能想到，这是一位年过九旬的老人的日常生活吗？9...
  • ·宠物洗牙还真是个精细活儿
  • ·精彩的旅行生活从60岁开始
  • ·六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 今年洛阳城市区已完成13家农贸市场改造
  • 洛阳市栾川县公安局冷水镇派出所所长...
  • 初冬伊河 美景醉人
  • 洛阳开展扬尘污染治理“冬防行动” 将...
  • 洛阳宜人路改造提升工程保通新理念获赞
  • 园林道路换新颜
  • 倒盏村：沟域经济让“荒山沟”变成“...
  • 洛阳造智能充电产品抢占国内市场
  • 洛阳“土疙瘩” 农交会上获金奖
  • 走出具有洛阳特色的国企改革之路
    		•
    百姓呼声
    郑州交的公积金在洛阳面签购房需要啥材料
    职工医保与城镇居民医保如何衔接？
    精彩图片
    李俊贤先进事迹报告会...
    保供热，那些忙碌的身影
    私设地桩地锁，整治！
    1998年，洛三高速公路...
    精彩热帖

    朝阳下的银杏林

    大阳古镇

    火红的隋唐初冬

    柿子
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605