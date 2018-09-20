治水济民“活河神”——明末专家英雄黄守才

黄守才，字完三(又字英杰)，号对泉，人称黄大王、黄爷，明万历三十一年(公元1603年)出生于偃师市岳滩镇王庄村，一生潜心研读历代治水方略，著有《禹贡注疏大中讲义》《治河方略》等书，主要事迹是治水济民。

黄守才，字完三(又字英杰)，号对泉，人称黄大王、黄爷，明万历三十一年(公元1603年)出生于偃师市岳滩镇王庄村，一生潜心研读历代治水方略，著有《禹贡注疏大中讲义》《治河方略》等书，主要事迹是治水济民。

治水造福百姓

黄守才幼年失去双亲，由舅父抚育长大，随舅父行船经商，行走于黄河流域，从此便与黄河结下了不解之缘，年纪轻轻便识水性、懂河理。黄守才天资聪颖，思维敏捷，在舅父的管教下，习练水性，读经背文，还研读历代治水方略。

古时，伊河、洛河和黄河中下游，经常泛滥成灾，特别是岳滩，位于洛阳夹河滩一带地势最低的地方，每年涨水岳滩必淹。黄守才深知当地百姓常年遭受水灾之苦，决心以大禹为榜样，治理水患，造福百姓。他钻研了《禹贡》中的治水之道，结合自身数十年的治水经验，运用并发展了《禹贡》的治水之道，创作了《禹贡注疏大中讲义》《洪范九畴九河图》《治河方略》等书。

明末清初，有治理河水知识和技能的人不多，黄守才就是当时有名的治水专家，他认为“善治水者，惟思所以除水之害”，在实践中积累了丰富的治水经验。有一次洛水、谷水暴涨，淹了洛阳一带的田地和村舍，并殃及福王府。得知黄守才能治水，福王忙命人去请。黄守才察看两河形势后，很快拿出治理方案，两天后洪水就退了。

清顺治元年(公元1644年)，黄河封丘段金龙口决堤，粮道淤塞，朝廷命工部侍郎周堪庚前去治理。周堪庚花费数十万两银子也没治理好，只得请黄守才出山，黄守才仅用三天时间就让黄河归了故道。第二年，金龙口黄河大堤再次决口，黄守才在河工党柱的帮助下，又一次将决口堵住，避免了一场灾难。

身后多次获封

黄守才一生中的主要事迹就是治水济民，哪里有水患，只要有人请，他都欣然前往。他治水的功绩，在《河南府志》《大清会典》及洛阳、偃师的志书上均有记载，人们称赞他“功并神禹”“活河神”。

黄守才62岁时病逝，葬于“偃师市佛光乡万安山九龙角”，当地人称黄爷坟，至今保护尚好。在他谢世74年之后，清康熙皇帝封他为“灵佑襄济王”，并祀“金龙四大王”。之后，清帝嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪等，都给黄守才加了封号，封号多达12个！

百姓建庙纪念

黄守才一生治水的事迹很多，除了官方志书记载的以外，在民间早已把黄守才神化。民间对黄大王的信仰，犹如人们对包公的敬仰，对关公的信奉。因此，黄守才去世后，伊、洛河流域及黄河中下游沿河一带的人们，建起规模不等的黄大王庙纪念他。

位于偃师市山化镇石家庄村南的九龙庙，就是清代嘉庆年间当地船工为纪念黄守才、祈福船运平安而修建的。如今，九龙庙的大部分殿堂内，还留有描述黄守才治水故事的壁画。正殿门楣上画有八幅黄守才治水图，东西偏殿内也有黄守才治水的大型壁画。2006年6月，九龙庙被公布为第四批省级文物保护单位。

当地群众回忆，曾经的九龙庙规模宏大，原有山门和戏楼，庙内正殿前有旗杆高耸，殿内有斋堂、客堂和寝堂等，庙门外有三对石狮。因水患和战乱，这些建筑现已不复存在。（洛阳日报记者 田中够）