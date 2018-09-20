风雨漫漫伊阙道——伊阙古道记之一

伊阙道是古代洛阳到汝州的一条驿道，是中原通往南方地区的主要交通干道。该道自洛阳南行，至伊阙(龙门)，沿伊河东岸南行，经彭婆、水寨、白沙，于广城驿与洛阳大谷道合轨，直抵南阳、襄阳等地，然后至岭南、巴蜀、吴越。伊阙道是南方丝绸之路的北段和万里茶道的重要枢纽。

伊阙道是古代洛阳到汝州的一条驿道，是中原通往南方地区的主要交通干道。该道自洛阳南行，至伊阙(龙门)，沿伊河东岸南行，经彭婆、水寨、白沙，于广城驿与洛阳大谷道合轨，直抵南阳、襄阳等地，然后至岭南、巴蜀、吴越。伊阙道是南方丝绸之路的北段和万里茶道的重要枢纽。

伊阙古道说龙门

龙门是伊河中下游的界标，位于洛阳城之南郊。伊河发源于熊耳山南麓的栾川，栾川古为鸾川，因一种似凤凰的鸾鸟栖息而得名。鸾鸟嬉戏的一条河流，人们唤作鸾水，这是伊河的上游。伊河流经嵩县、伊川，蜿蜒于熊耳山南麓、东麓及伏牛山北麓，穿龙门山而入洛阳，向东北至偃师与洛水会流。

伊河是一条文化之河，她与洛河一起，哺育了最早的“中国人”，碧溪清流间首先产生了华夏文明的烁烁灵光，“伊洛文明”被一些历史学家称为“东方的两河文明”。

相传大禹治水时凿开龙门山，伊水畅流。绿荫片片中，东西两山对峙，远望犹如一座天然门阙，故称为“阙塞”或“伊阙”。夏商奠宅，两周定鼎，伊阙雄关，固若金汤。东汉时，傅毅《反都赋》有“因龙门以畅化，开伊阙以达聪”的名句，“龙门”之称首见于传世经典。

龙门东山名为香山，龙门西山名为钟山。香山是嵩山余脉，钟山为崤山余脉。

香山，因古代盛产香葛而得名。葛，是多年生草本植物，茎可编篮做绳，纤维可织葛布，根可提制淀粉，又供药用。《诗经》中的《周南》《王风》是洛阳周代民歌，多次提到葛。《周南·葛覃》之“葛之覃兮，施于中谷，维叶萋萋”。《王风·采葛》之“彼采葛兮，一日不见，如三月兮”。龙门东山之葛，有芳香之味，故称香葛。

从香山到其东南的嵩山少室、太室二峰，中间多名山奇峰。如与香山相邻的万安山，沟壑深险，巍峨壮观，为洛阳东南之要冲。

钟山即龙门西山，又称伊阙山。唐代魏王李泰《括地志》云：“伊阙塞在洛州南十九里。伊阙山今名钟山。”关于钟山之名的来历，有两说：一据《山海经·西山经》说：“黄帝乃取峚(mì)山之玉荣，而投之钟山之阳。瑾瑜之玉为良，坚粟精密，浊泽有而色。五色发作，以和柔刚。”意思是此山产玉，可以为钟，和柔天下。二曰此山如钟之形，故名钟山。钟山是崤山余脉，崤山属秦岭东段支脉之一。

诸侯征战伊阙道

伊阙，在上古就是军事要塞。春秋时，伊阙为洛邑王城南面的重要阙塞。周襄王三年(公元前649年)，周王子带叛乱，他招扬拒、泉皋、伊雒之戎，从伊阙北进，兵临王城，焚烧东门而去。周定王元年(公元前606年)，楚庄王伐陆浑之戎，沿伊阙北上，观兵周郊。为了加强伊阙的防御，周王室筑伊阙城。

战国时，发生两次伊阙大战。周赧王二十一年(公元前294年),秦左庶长白起统率秦军进攻韩国，一举攻占新城(今伊川西南)。次年，韩、魏以公孙喜为主帅，率联军24万进据伊阙迎击秦军。联军据险扼守，和秦军对峙。白起将韩魏联军分割为两部分，先从后面和两翼进攻魏军，一路追杀，并将其残余兵士赶入伊阙。接着，把韩军主力围困在伊阙山和轘辕山之间的低凹峡谷之中。韩魏之军完全处于被动地位，顷刻间24万大军土崩瓦解，秦军攻占伊阙等5城，韩、魏两国精锐丧失殆尽，秦国也因此战的胜利以不可抵御之势向中原扩展。

周赧王五十九年(公元前256年)，秦军攻取了韩国的阳城、负黍(均在今登封)，周赧王恐惧，与东方各诸侯联合，率领天下的精锐部队出伊阙塞攻打秦国，使得秦国与阳城之间无法相通。秦昭襄王因此大怒，派大将军摎反攻周军。周军大败，赧王把全部三十六邑3万人口献给了秦，周朝灭亡。

车马川流伊阙道

东汉中平元年(公元184年)春，汉灵帝为阻扼黄巾军，加强京都的防务，置函谷、太谷、广成(广城)、伊阙、轘辕、旋门、孟津、小平津八关都尉，以拱卫京师。伊阙、函谷等关隘古已有之，但总称“八关”是从灵帝开始的。

西晋八王之乱，五胡乱华，晋室南迁，一大批河洛儿女含泪离开了故土，他们拜别伊阙，到遥远的南国去漂泊，他们被称为“客家人”“河洛郎”。

北魏戡定中原，孝文帝迁都洛阳，厉行汉化，在龙山东西两山开凿石窟，嗣后历经数百年的营造，从而在这里形成了南北长达一公里、具有2100多座窟龛、10万余尊造像、3600余品碑刻题记和40余座佛塔的石窟遗存。龙门石窟，也成为伊阙道上的文化地标。

隋唐洛阳城以龙门、邙山翠云峰为轴线，洛河贯其中。天枢、天堂、应天门、天街、天津桥、伊阙在中轴线南北对应，伊阙又有了天阙之名，这种“天人合一”的理念，又书写了伊阙新的文脉风流，诠释了绵延不绝的伊阙情结。

隋唐到北宋时期，在伊阙道上设置了龙门、彭婆、白沙、石壕、广城等多个驿馆，专司有关交通事宜。唐代宰相张说《龙门西龛苏合宫灯身观世音菩萨像颂》说：伊阙道“南驰荆越，阙道开豁而中断，伊水逶迤而长注，修途交会，车马川流，帝城风俗，是焉游览”。

北宋末年，金兵将繁华的洛阳城烧毁，洛阳人从伊阙道南迁。“煌煌祖宗业，永怀河洛间”，南宋诗人陆游的诗句，写出了南迁民众对故乡的眷恋之情。

元明清时期，洛阳虽为府县，但伊阙道并未沉寂，商旅官使往来如故。乡民、绅士不时对伊阙道予以修整。明万历三十一年(公元1603年)，洛阳县唐家庄、吉磨(姬磨)、彭婆等村居民，捐款施钱，修筑了龙门石路。雍正五年(公元1727年)五月，洛阳县令郭朝鼎捐俸筑修龙门路，时称“郭公路”。乾隆十三年(公元1748年)三月，洛阳县令方有光重修龙门石路，称为“方公路”。（郑贞富）