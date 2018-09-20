天气虽以晴为主 气温却在往下滑

今天多云转晴天，西北风4级到5级，气温0℃到13℃；明天全区晴天间多云，偏南风2级，气温-2℃到13℃。

昨天的太阳有些娇羞，虽然上午躲在云层后面，但不时露个头，到下午就彻底不见了，取而代之的是逐渐加重的雾气。

这个时节，雾气频繁出现。气象学上把大气中因悬浮的水汽凝结，能见度低于1000米的天气现象称为雾。雾分很多种，有辐射雾、平流雾、蒸发雾、锋面雾和冰雾等，辐射雾主要出现在秋冬季节的早晨；当任何类型雾里的水滴被冷凝为冰片时，便会生成冰雾，冰雾常见于南北极。

随着气温逐渐降低，保暖越来越重要，这个时节要多注意保护哪些部位？首先是头部，人体的热量大部分从头部散发，出门最好戴上帽子，耳朵皮肤薄，易生冻疮，建议外出把耳朵也遮住；其次是颈部，其受寒可能引发血管收缩和颈部肌肉痉挛，出门最好围围巾或穿高领衣衫；再次是手脚，它们距离心脏较远，血液供应往往不足，外出最好戴手套、穿长袜，别让脚踝露在外边；最后是膝盖，寒风侵袭易导致关节炎，可选择穿膝盖处加厚的裤子。

冬天运动也需要注意。运动前要做好准备活动，适当增加身体的伸、拉、扭等动作。开始运动和结束运动这两段时间容易受外界低温影响，建议刚开始时多穿衣服，等出汗后脱去一些衣服，然后加大运动量，但要避免大汗淋漓。少量排汗、心率加快再遇到冷空气，这时若没有及时补水，血液会变得黏稠，易造成血管堵塞，因此冬季运动依然要多喝水。

最后看看天气情况。市气象台预计，今天多云转晴天，西北风4级到5级，气温0℃到13℃；明天全区晴天间多云，偏南风2级，气温-2℃到13℃。这两天最低气温在0℃上下徘徊，您出门要穿厚些，以免冻着。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 禹东晖）