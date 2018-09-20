洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

天气虽以晴为主 气温却在往下滑
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-11-21 09:43

　　昨天的太阳有些娇羞，虽然上午躲在云层后面，但不时露个头，到下午就彻底不见了，取而代之的是逐渐加重的雾气。

　　这个时节，雾气频繁出现。气象学上把大气中因悬浮的水汽凝结，能见度低于1000米的天气现象称为雾。雾分很多种，有辐射雾、平流雾、蒸发雾、锋面雾和冰雾等，辐射雾主要出现在秋冬季节的早晨；当任何类型雾里的水滴被冷凝为冰片时，便会生成冰雾，冰雾常见于南北极。

　　随着气温逐渐降低，保暖越来越重要，这个时节要多注意保护哪些部位？首先是头部，人体的热量大部分从头部散发，出门最好戴上帽子，耳朵皮肤薄，易生冻疮，建议外出把耳朵也遮住；其次是颈部，其受寒可能引发血管收缩和颈部肌肉痉挛，出门最好围围巾或穿高领衣衫；再次是手脚，它们距离心脏较远，血液供应往往不足，外出最好戴手套、穿长袜，别让脚踝露在外边；最后是膝盖，寒风侵袭易导致关节炎，可选择穿膝盖处加厚的裤子。

　　冬天运动也需要注意。运动前要做好准备活动，适当增加身体的伸、拉、扭等动作。开始运动和结束运动这两段时间容易受外界低温影响，建议刚开始时多穿衣服，等出汗后脱去一些衣服，然后加大运动量，但要避免大汗淋漓。少量排汗、心率加快再遇到冷空气，这时若没有及时补水，血液会变得黏稠，易造成血管堵塞，因此冬季运动依然要多喝水。

　　最后看看天气情况。市气象台预计，今天多云转晴天，西北风4级到5级，气温0℃到13℃；明天全区晴天间多云，偏南风2级，气温-2℃到13℃。这两天最低气温在0℃上下徘徊，您出门要穿厚些，以免冻着。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·宝宝吃了辅食，是否需要清洁口腔？
  • ·自查！能做这10个动作说明身体真心好
  • ·防止宝宝得“暖气病”，专家教你这么做
    		•
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
        弯腰能摸地，抬腿踢过头，天天骑车买菜，爱玩智能产品……您能想到，这是一位年过九旬的老人的日常生活吗？9...
  • ·宠物洗牙还真是个精细活儿
  • ·精彩的旅行生活从60岁开始
  • ·六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 今年洛阳城市区已完成13家农贸市场改造
  • 洛阳市栾川县公安局冷水镇派出所所长...
  • 初冬伊河 美景醉人
  • 洛阳开展扬尘污染治理“冬防行动” 将...
  • 洛阳宜人路改造提升工程保通新理念获赞
  • 园林道路换新颜
  • 倒盏村：沟域经济让“荒山沟”变成“...
  • 洛阳造智能充电产品抢占国内市场
  • 洛阳“土疙瘩” 农交会上获金奖
  • 走出具有洛阳特色的国企改革之路
    		•
    百姓呼声
    郑州交的公积金在洛阳面签购房需要啥材料
    职工医保与城镇居民医保如何衔接？
    精彩图片
    李俊贤先进事迹报告会...
    保供热，那些忙碌的身影
    私设地桩地锁，整治！
    1998年，洛三高速公路...
    精彩热帖

    朝阳下的银杏林

    大阳古镇

    火红的隋唐初冬

    柿子
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605