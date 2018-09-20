网络支付出错，怎么快速处理？

网络支付，与市民生活的联系越来越紧密，操作失误在所难免。网络支付出错，除了报警，怎么快速处理能减少或避免损失？《洛阳晚报》记者对此进行了梳理。

网络支付，与市民生活的联系越来越紧密，操作失误在所难免。网络支付出错，除了报警，怎么快速处理能减少或避免损失？《洛阳晚报》记者对此进行了梳理。

事件

女子使用支付宝扫码付款多付近百倍车费

15日13时许，市民李女士报警称，她在涧西区万达广场附近下出租车时使用支付宝扫码付款，不小心将16.5元车费付成1650元。她没有要出租车发票，也没有记住对方的车牌号，赶紧报警。民警赶到现场后查看李女士下车地点的监控视频，锁定出租车的车牌号。随后，民警通过出租车公司与司机取得联系。该司机称，他正忙，没来得及查看支付宝收款记录。后经核对，司机确认有一笔收款为1650元，付款人为李女士。

当日15时许，该司机来到长春路派出所，将多收的1633.5元退还给李女士。

提醒

网络支付误操作，可与对方协商解决

《洛阳晚报》记者从支付宝客服处得知，由于转账到支付宝账户为即时到账交易，付款成功后立即打款至对方账户，支付宝目前也无法撤销。如果您打款时不慎输错账号或输错金额，建议您与对方联系，并协商处理该笔资金。

支付宝扫码支付申请退款分为消费者和商家两种，消费者申请退款，需要与商户进行协商；商家申请退款，一般通过第三方收款渠道(POS机、扫码枪、桌上二维码、店铺内点餐系统)，具体退款操作可联系对应的收款渠道提供商。

腾讯客服称，转账支付成功后不支持撤销，若对方未收款，可与对方协商，让其点击“立即退还”，资金将原路退还；若对方已收款，应与其协商处理，若协商无果可通过法律途径解决纠纷，腾讯公司会全力配合人民法院或公安机关调查取证。客服也可在依法合规的前提下协助联系收款方。

此外，可查看账单详情进行投诉。

打开支付宝，点击账单，查看账单详情，点击投诉，有两个选项：“账户被盗，钱不是我付的”“我被骗了，钱是我付的”，点击下一步，选择要投诉的交易进行投诉。

打开微信，点击钱包，点击右上角进入支付中心，查看账单详情，点击投诉，可选择具体欺诈类型，填写受骗原因、联系方式，上传聊天证据截图等进行投诉。

释法

拒绝返还资金要担法律责任

河南航星律师事务所律师贾高峰说，《中华人民共和国民法总则》第一百二十二条规定“因他人没有法律根据，取得不当利益，受损失的人有权请求其返还不当利益”。

贾高峰提醒，支付宝、微信支付方便、快捷，但在转账支付时要认真核对收款人、转账金额等信息，以免发生错误或被骗，造成损失。万一错误转账，应该及时报警，向公安机关求助。如果收款人拒绝返还，可以向人民法院提起民事诉讼。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 宋健）