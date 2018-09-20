改造老房子有啥门道，听专业人士讲讲

打开家门，发现房顶正淅淅沥沥地漏水，地板缝里也全是水……最近，家住高新区创业路社区一老旧小区的霍女士遇到了这样的事。最终，在社区工作人员和网格员的调解下，此事得到了妥善解决。不过，该漏水事件背后的原因，希望能为打算改造老房子的读者朋友提个醒。

打开家门，发现房顶正淅淅沥沥地漏水，地板缝里也全是水……最近，家住高新区创业路社区一老旧小区的霍女士遇到了这样的事。最终，在社区工作人员和网格员的调解下，此事得到了妥善解决。不过，该漏水事件背后的原因，希望能为打算改造老房子的读者朋友提个醒。

1 房屋出租，废弃多年的下水管道惹祸

“我刚一开门就踩了一脚水，屋里的石膏吊顶也被泡坏了。”本月中旬，霍女士外出了两天，回家后发现家里成了“水帘洞”，情急之下，她赶紧向负责片区的网格员求助。大家一起到霍女士家查看情况。

创业路社区网格员梁治立说，当时霍女士家的情况很糟糕，不仅墙纸被浸泡脱落，木地板也被泡变形。奇怪的是，工作人员分别到二楼和三楼进行入户排查，却没有发现任何漏水点。“当我们敲开四楼住户杜先生的家门时，对方正在用洗衣机洗衣服。”梁治立说，洗衣机排水的那一刻，大家就听到霍女士的家人在楼下喊道：“这是哪儿来的水，屋里又发大水了！”

经过物业公司专业师傅查看，谜团解开了。原来，杜先生是一位租户，他把洗衣机的排水管装到卫生间里已废弃不用的楼栋下水管道中，而霍女士没有封闭家中该管道的出水口，结果杜先生在使用洗衣机时，排出的水全部流到了霍女士家里。

2 互相理解，赔偿事宜得到妥善解决

随后，工作人员请双方来到社区办公室进行调解，商量补救措施。“我半个月前才租住到这里，这是搬进来后第一次用洗衣机。”杜先生说，之前自己大意了，忘记询问房主这些管道的具体用途，对此他很抱歉。

“其实房间里有供洗衣机排水专用的下水管道，小区完成水网改造后，这根管道已经不用了，二楼和三楼住户已经将家中该管道出水口封闭，所以没有进水。”梁治立说。

经过工作人员的反复协调，考虑到杜先生确实不知情，霍女士家里的装修也有折旧因素，最终杜先生赔偿霍女士经济损失1600元，并向她赔礼道歉，霍女士也表示同意。一周后，双方结清赔偿款并签了赔偿协议。

3 老旧房屋改造，这些问题您可得留意

因为私自更改房间排水管道导致漏水，霍女士和杜先生的事也给大家提了个醒。洛阳一装饰公司设计师王巍说，老旧房屋的一些构造和新房子不同，如今很多人喜欢对老房子进行改造，可是如果不了解构造贸然行动，不仅达不到预期效果，还会为日后发生漏水、墙皮脱落等情况埋下隐患，甚至影响邻里关系。

“旧房改造比新房装修多了拆改的环节，而且项目有很多，像墙体拆改、地面拆改、水路拆改等。”针对这些问题，王巍提出了建议。

老房子大多是5层至7层青砖材质的小高层，墙体最好不要动，尤其是承重墙、配重墙和梁柱等处切忌改动。还要注意墙面的腻子，如果是5年以上的老房子，腻子老化必须全部铲除，否则涂刷乳胶漆，过一段时间后会出现墙皮开裂、掉皮等情况。

使用15年以上的老房子，翻新时一定要对水路重新进行梳理，并对水管进行改造，做好防水。旧房中原有的水路管线多为铸铁管，时间久了容易腐蚀生锈造成漏水，建议换成目前常用的PPR管。原有的下水位置最好不改变，以免影响下层的排水，或者出现堵塞等问题。

旧房普遍存在电路分配简单、电线老化等现象，在装修时必须重新布线，以免电线老化或过载引起事故。将原有的电线换成铜线，使用PVC绝缘护线管，每个区域最好有一个空气开关。“有些人喜欢拆改室内暖气管道和暖气片，建议不要改动太大。”王巍说，供暖是系统工程，私自改装暖气不仅有可能影响来年供暖，而且一旦进行统一改造的时候，还会因为规划不合格而全部返工，破坏室内装修结构。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 闫丽）