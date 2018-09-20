洛阳城市区首部镇志《白马寺镇志》正式出版

近日，我市城市区首部镇志《白马寺镇志》由中州古籍出版社正式出版。《白马寺镇志》记录了从新石器时代至2013年，白马寺镇区域约7000年的历史。“《白马寺镇志》为上乘之作，对我市乡镇志编写有示范作用。”洛龙区档案史志局局长马正标对《白马寺镇志》评价时说。

杨运江展示《白马寺镇志》

核心提示

近日，我市城市区首部镇志《白马寺镇志》由中州古籍出版社正式出版。《白马寺镇志》记录了从新石器时代至2013年，白马寺镇区域约7000年的历史。

“《白马寺镇志》为上乘之作，对我市乡镇志编写有示范作用。”洛龙区档案史志局局长马正标对《白马寺镇志》评价时说。

【揭秘】白马寺镇1984年成立，得名于洛阳白马寺

《白马寺镇志》的编辑杨运江，今年73岁，洛龙区白马寺镇凹杨村人，他2008年开始参与志书编写工作，曾参与编写《消失的村庄》。

“《白马寺镇志》开宗明义，向大家介绍了白马寺镇的来龙去脉。”杨运江说，白马寺镇的前身是1958年成立的白马寺人民公社，1984年体制改革，成立白马寺镇。

《白马寺镇志》的“镇名由来”记载，1949年11月，建立洛阳县人民政府，成立乡级人民政府。白马寺村与寺里碑村、龙虎滩村等村组成洛阳县第三区白马寺乡。1955年，洛阳县被撤销，调整行政区划，白马寺村划归洛阳市郊区陈屯乡，其他村划归偃师县管辖。1958年国家大办人民公社，黑王乡和孔寨乡合并成一个人民公社，在命名时，经过充分酝酿，大家一致同意用“白马寺”命名。

“先有洛阳白马寺，后有白马寺镇。”杨运江说，洛阳白马寺创建于东汉永平十一年(公元68年)，是佛教传入中国后兴建的第一座官办寺院，有中国佛教的“祖庭”和“释源”之称。

【跨度】从新石器时代至2013年

杨运江说，白马寺镇历史悠久，早在约7000年前，人类就在这块土地上繁衍生息。中华人民共和国成立后，考古工作者在白马寺镇境内的凹杨遗址、黑王遗址和西吕庙遗址上发掘出的陶罐、小口尖底瓶等，属于新石器时代。

记者看到，《白马寺镇志》大事记记录了从新石器时代到2013年12月30日的历史事件，其中包括西周、东周、秦、西汉、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋、唐、北宋、元、明、清、民国等时期。

白马寺镇的历史与洛阳密切相关。《白马寺镇志》大事记记载，周武王灭商后，来到洛邑(今洛阳)，他告诉弟弟周公姬旦，他准备在洛阳修建周都，并将象征国家权力的九鼎安放在洛邑。

东汉光武帝建武元年(公元25年)十月，汉光武帝刘秀定都洛阳。翌年，刘秀依五行生克之数，因汉尚火德，而五行中水克火，故改洛阳为雒阳。

曹魏文帝黄初元年(公元220年)，魏文帝曹丕又改雒阳为洛阳，并定都于此。

《白马寺镇志》

【特点】突出地方特色，挖掘抢救珍贵历史资料

“白马寺镇位于洛阳市东郊，素有洛阳东大门之称。在东周、北魏等5个朝代，白马寺镇所在地一直是京畿之地。”杨运江说，《白马寺镇志》的编写，注重突出地方特色，挖掘抢救珍贵历史资料。

杨运江说，《白马寺镇志》的资料来源主要是白马寺镇档案室、洛阳市白马寺汉魏故城文物保管所和辖区各行政村、各单位。

由于汉魏洛阳故城和洛阳白马寺在白马寺镇的重要地位，《白马寺镇志》第三章、第四章内容即为汉魏洛阳故城和洛阳白马寺。

汉魏洛阳故城始建于周代，一直沿用至唐朝初年，历时近1600年，曾先后作为东周、东汉、曹魏、西晋和北魏等朝代的王都或国都，都城史540多年，是我国古代都城中定都时间最长、规模最大的都城。

在搜集白马寺镇历史资料的过程中，马正标和杨运江等一起挖掘抢救了许多珍贵历史资料。其中，在洛阳白马寺齐云塔附近找到一通抗战阵亡将士荣誉公墓纪念碑，该纪念碑立于1940年5月31日，是国民政府为纪念抗战阵亡将士而立的，碑高1.92米，宽0.7米，碑首及碑座已佚。

此外，《白马寺镇志》还记录了当地的民谚、民谣：“前三十年看父敬子，后三十年看子敬父”“东风头大，西风腰粗”“种地不调茬，饿得人掉牙”“放羊拾柴火——捎带”“年三十逮只兔——有它过年，没它也过年”“镜子里的烧饼——不顶饥”等。

【价值】对乡镇志编写有示范作用

“《白马寺镇志》是我市正式出版的城市区首部镇志，为上乘之作，对我市乡镇志编写有示范作用。”马正标说，《白马寺镇志》不仅挖掘抢救了珍贵历史资料，还广泛吸收最新的历史研究资料，丰富了白马寺镇乃至我市的历史文化。

马正标说，《白马寺镇志》内容丰富，具有存史、资政、育人的作用，为社会学家和广大群众留下一笔丰厚的文化财富。（洛阳晚报记者 余子愚 文/图）