洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳城市区首部镇志《白马寺镇志》正式出版
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-21 09:30

杨运江展示《白马寺镇志》

　　核心提示

　　近日，我市城市区首部镇志《白马寺镇志》由中州古籍出版社正式出版。《白马寺镇志》记录了从新石器时代至2013年，白马寺镇区域约7000年的历史。

　　“《白马寺镇志》为上乘之作，对我市乡镇志编写有示范作用。”洛龙区档案史志局局长马正标对《白马寺镇志》评价时说。

　　【揭秘】白马寺镇1984年成立，得名于洛阳白马寺

　　《白马寺镇志》的编辑杨运江，今年73岁，洛龙区白马寺镇凹杨村人，他2008年开始参与志书编写工作，曾参与编写《消失的村庄》。

　　“《白马寺镇志》开宗明义，向大家介绍了白马寺镇的来龙去脉。”杨运江说，白马寺镇的前身是1958年成立的白马寺人民公社，1984年体制改革，成立白马寺镇。

　　《白马寺镇志》的“镇名由来”记载，1949年11月，建立洛阳县人民政府，成立乡级人民政府。白马寺村与寺里碑村、龙虎滩村等村组成洛阳县第三区白马寺乡。1955年，洛阳县被撤销，调整行政区划，白马寺村划归洛阳市郊区陈屯乡，其他村划归偃师县管辖。1958年国家大办人民公社，黑王乡和孔寨乡合并成一个人民公社，在命名时，经过充分酝酿，大家一致同意用“白马寺”命名。

　　“先有洛阳白马寺，后有白马寺镇。”杨运江说，洛阳白马寺创建于东汉永平十一年(公元68年)，是佛教传入中国后兴建的第一座官办寺院，有中国佛教的“祖庭”和“释源”之称。

　　【跨度】从新石器时代至2013年

　　杨运江说，白马寺镇历史悠久，早在约7000年前，人类就在这块土地上繁衍生息。中华人民共和国成立后，考古工作者在白马寺镇境内的凹杨遗址、黑王遗址和西吕庙遗址上发掘出的陶罐、小口尖底瓶等，属于新石器时代。

　　记者看到，《白马寺镇志》大事记记录了从新石器时代到2013年12月30日的历史事件，其中包括西周、东周、秦、西汉、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋、唐、北宋、元、明、清、民国等时期。

　　白马寺镇的历史与洛阳密切相关。《白马寺镇志》大事记记载，周武王灭商后，来到洛邑(今洛阳)，他告诉弟弟周公姬旦，他准备在洛阳修建周都，并将象征国家权力的九鼎安放在洛邑。

　　东汉光武帝建武元年(公元25年)十月，汉光武帝刘秀定都洛阳。翌年，刘秀依五行生克之数，因汉尚火德，而五行中水克火，故改洛阳为雒阳。

　　曹魏文帝黄初元年(公元220年)，魏文帝曹丕又改雒阳为洛阳，并定都于此。

　　《白马寺镇志》

　　【特点】突出地方特色，挖掘抢救珍贵历史资料

　　“白马寺镇位于洛阳市东郊，素有洛阳东大门之称。在东周、北魏等5个朝代，白马寺镇所在地一直是京畿之地。”杨运江说，《白马寺镇志》的编写，注重突出地方特色，挖掘抢救珍贵历史资料。

　　杨运江说，《白马寺镇志》的资料来源主要是白马寺镇档案室、洛阳市白马寺汉魏故城文物保管所和辖区各行政村、各单位。

　　由于汉魏洛阳故城和洛阳白马寺在白马寺镇的重要地位，《白马寺镇志》第三章、第四章内容即为汉魏洛阳故城和洛阳白马寺。

　　汉魏洛阳故城始建于周代，一直沿用至唐朝初年，历时近1600年，曾先后作为东周、东汉、曹魏、西晋和北魏等朝代的王都或国都，都城史540多年，是我国古代都城中定都时间最长、规模最大的都城。

　　在搜集白马寺镇历史资料的过程中，马正标和杨运江等一起挖掘抢救了许多珍贵历史资料。其中，在洛阳白马寺齐云塔附近找到一通抗战阵亡将士荣誉公墓纪念碑，该纪念碑立于1940年5月31日，是国民政府为纪念抗战阵亡将士而立的，碑高1.92米，宽0.7米，碑首及碑座已佚。

　　此外，《白马寺镇志》还记录了当地的民谚、民谣：“前三十年看父敬子，后三十年看子敬父”“东风头大，西风腰粗”“种地不调茬，饿得人掉牙”“放羊拾柴火——捎带”“年三十逮只兔——有它过年，没它也过年”“镜子里的烧饼——不顶饥”等。

　　【价值】对乡镇志编写有示范作用

　　“《白马寺镇志》是我市正式出版的城市区首部镇志，为上乘之作，对我市乡镇志编写有示范作用。”马正标说，《白马寺镇志》不仅挖掘抢救了珍贵历史资料，还广泛吸收最新的历史研究资料，丰富了白马寺镇乃至我市的历史文化。

　　马正标说，《白马寺镇志》内容丰富，具有存史、资政、育人的作用，为社会学家和广大群众留下一笔丰厚的文化财富。（洛阳晚报记者 余子愚 文/图）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·宝宝吃了辅食，是否需要清洁口腔？
  • ·自查！能做这10个动作说明身体真心好
  • ·防止宝宝得“暖气病”，专家教你这么做
    		•
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
        弯腰能摸地，抬腿踢过头，天天骑车买菜，爱玩智能产品……您能想到，这是一位年过九旬的老人的日常生活吗？9...
  • ·宠物洗牙还真是个精细活儿
  • ·精彩的旅行生活从60岁开始
  • ·六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 今年洛阳城市区已完成13家农贸市场改造
  • 洛阳市栾川县公安局冷水镇派出所所长...
  • 初冬伊河 美景醉人
  • 洛阳开展扬尘污染治理“冬防行动” 将...
  • 洛阳宜人路改造提升工程保通新理念获赞
  • 园林道路换新颜
  • 倒盏村：沟域经济让“荒山沟”变成“...
  • 洛阳造智能充电产品抢占国内市场
  • 洛阳“土疙瘩” 农交会上获金奖
  • 走出具有洛阳特色的国企改革之路
    		•
    百姓呼声
    郑州交的公积金在洛阳面签购房需要啥材料
    职工医保与城镇居民医保如何衔接？
    精彩图片
    李俊贤先进事迹报告会...
    保供热，那些忙碌的身影
    私设地桩地锁，整治！
    1998年，洛三高速公路...
    精彩热帖

    朝阳下的银杏林

    大阳古镇

    火红的隋唐初冬

    柿子
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605