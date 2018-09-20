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洛阳开展“快乐星期天”主题活动 深受基层群众欢迎
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-21 09:18

　　18日是星期天。当日14时，老城区工农社区文化广场上人头攒动、十分热闹。此时，距离“快乐星期天”演出活动开场还有一个多小时。

　　15时10分，演出正式开始。老城区文化局组织的“红色文艺轻骑兵”，为群众奉上了一个个异彩纷呈的文艺节目。

　　“在自己的地盘演出，咱们可得好好表现。”62岁的寇秀玲说罢，便带着16名身着深红大褂、手持大红折扇的社区居民上台，为大家表演了太极养生舞《中华响扇》。别看表演者多是老年人，但他们舞步轻快、开扇有力，引得台下连连叫好。

　　“有场地、有设备，还经常有人组织各种文化活动，咱们老有所乐，晚年生活幸福着哩！”寇秀玲笑着说。如今，社区居民尤其是留守妇女、留守老人，每天早晚、每个周末都要到广场上唱唱跳跳，争先恐后学招数、秀才艺、展形象，业余生活丰富多彩。

　　据了解，为了让基层文化广场“动起来”，让文化之根“扎下来”，让群众精神“富起来”，今年8月起，我市在农村(社区)广泛开展“快乐星期天”主题活动。开展百场公益性文化演出、趣味运动会、广场舞比赛、舞龙舞狮表演等文体活动，举办舞蹈、太极拳、书法等培训，组织科技、法律等知识下乡，开展志愿服务，参观家风家训展示馆……形式多样的“快乐星期天”主题活动“送”去了快乐，“种”下了兴趣，充分调动了基层群众参与文化活动的积极性，也显著增强了他们的获得感和幸福感。

　　截至目前，我市“快乐星期天”主题活动已开展了1.1万余场，参与群众115万余人次。下一步，我市将加强各级资源统筹，持续加大活动力度，使更多的基层群众自觉、积极参与到各类主题活动中，进一步丰富他们的精神文化生活。（洛阳日报记者 朱艳艳 通讯员 石智卫 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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