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隐患排查“回头看” 洛阳这些单位须整改
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-21 09:11

　　“119消防宣传月”活动启动后，洛阳消防部门在全市范围内开展“回头看”活动，共发现12家存在安全隐患的单位，其中一部分是此前曝光后迟迟未整改的。消防部门提醒各单位责任人不要存在侥幸心理，及时落实整改责任，尽快消除安全隐患，严防火灾事故的发生；相关单位及主管部门要切实履行监管责任，督促按期完成隐患整改、销案，确保全市消防安全形势持续平稳。

　　单位：涧西区洛铜华侨新村2区

　　隐患：违规搭建不符合规定的简易棚，楼梯间堆放杂物。

　　单位：西工区天城一品小区

　　隐患：未经验收擅自投入使用。

　　单位：瀍河区瀍河平价副食品批发部

　　隐患：违规在店内使用液化气做饭。

　　单位：洛龙区宝龙一期小区

　　隐患：宝龙一期5号楼1单元902号私拉乱接电线充电。

　　单位：高新区龙翔物业管理有限公司(北航科技园)

　　隐患：地下车库私自改建餐厅，未进行防火分隔。

　　单位：吉利区世纪阳光幼儿园

　　隐患：内部装修工程未经消防审核擅自施工，未经消防验收擅自投入使用。

　　单位：偃师市山水人家小区

　　隐患： 23#楼道停放电动车， 22#楼道堆放杂物，消防车通道停放私家车等。

　　单位：新安县建安小区

　　隐患：小区内私拉乱接电线。

　　单位：宜阳县车百汇一站式服务

　　隐患：烤漆车间采用可燃夹芯板。

　　单位：洛宁县名门嘉苑小区(永宁物业管理有限公司)

　　隐患：小区内消防设施停用，消防车通道被堵塞，楼道内停放电动车。

　　单位：河南超远建筑工程有限公司

　　隐患：违规使用泡沫夹芯彩钢板搭建办公、住宿简易房。

　　单位：伊川县伊水苑小区

　　隐患：消防栓、灭火器上锁，常闭式防火门未关闭，私拉电线。（洛阳日报记者 孟山 通讯员 王倩）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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