今年洛阳城市区已完成13家农贸市场改造

在贴着米黄色瓷砖的柜台上，各色蔬菜摆放得整整齐齐；崭新的钢构顶棚将寒风挡在室外，同时还很透光……今年10月初，吉利区冶戍农贸市场经过改造再次营业，为附近居民带来了便利和实惠，赢得大家点赞。

改造后的吉利区冶戍农贸市场

编者按

交通秩序“治乱”、市容卫生“治脏”、生态环境“治污”、违章建筑“治违”、公共服务“治差”，今年年初，我市启动“五项治理”工作，在惠民利民的同时提升城市品位。截至目前，我市围绕“治乱疏堵”，加大交通执法力度，使交通秩序持续好转；完成老旧小区改造121个、背街小巷改造171条，新建公厕293座，市容卫生改观明显……今起，本报开设《推进“五项治理”提升城市品位》栏目，记者走进“五项治理”现场，感受城市变化，聆听市民心声。敬请关注。

在贴着米黄色瓷砖的柜台上，各色蔬菜摆放得整整齐齐；崭新的钢构顶棚将寒风挡在室外，同时还很透光……今年10月初，吉利区冶戍农贸市场经过改造再次营业，为附近居民带来了便利和实惠，赢得大家点赞。

在此摆摊4年多的菜贩何茹告诉记者，以前这个市场很简陋，摊位全部是用水泥板临时支起来的，地面也都是坑坑洼洼的水泥路,“当时我们这里有个说法——生意‘刮风减半，下雨全完’”。

如今，经过改造的市场，不仅地面被瓷砖铺就，且还有通畅的排水系统，用水一冲，地上的污物就没了。每个菜摊里还配有一个洗菜池，既方便又卫生。

72岁的居民陈月荣正在冶戍农贸市场买菜。她说，现在这里不仅环境变好了，每个摊位也更加固定，买来的菜即使出了问题，也能马上找到卖家，这让自己很放心。

除了冶戍农贸市场，今年我市城市区还有12家农贸市场完成了“大变脸”。市商务局相关负责人说，农贸市场虽不是大市场，却透着城市的“烟火气”，是关系到民生问题的一项大工程。因此，我市今年将其改造提升列为城市“五项治理”的重要内容之一，并在城市区选定了10家农贸市场进行改造提升。目前，共有13家农贸市场完成改造，超额完成任务。

“农贸市场改造的重点在基础设施和环境卫生的提升上。”该负责人说，由于这些农贸市场普遍比较老旧，改造伊始，市商务局就出台了统一的标准，对摊位、地面、公厕、车辆停放秩序等进行了严格的规定，努力改变其“低小散、脏乱差”的形象。

此外，在食品安全管理上，各农贸市场还按要求建立进货查验制度，完善各类台账，以求所有商品都能追根溯源，且每天还会对菜品抽检，向消费者公布结果。在市场管理上，相关部门对经营户进行信用管理和教育培训，提升经营户的服务意识，依法经营，同时健全各类规章制度，杜绝各种违法违规行为。

在提升市场内部环境的同时，我市还对各农贸市场周边环境进行了治理。今年10月初重新营业的老城区周公农贸市场，就因此获得了“新生”。

“以前不仅市场内部乱，市场周边也是‘一团乱麻’。”该市场负责人说，由于市场附近停车不便，不少商贩将摊子摆到了马路边，严重影响市场内的客流量。改造后的市场周边设有停车位，城市管理人员也加强了对马路市场的管理，效果立竿见影。现在，周公农贸市场内建起了专门的熟食区，每天下午到晚上营业，将以前在市场周边违规摆摊的商贩全部收归此处经营，市场内外秩序井然。

明年起，我市将对城市区剩余的36家农贸市场进行全面改造提升，确保使其整体面貌有大幅改善，建设管理水平有长足进步，食品安全有可靠保障，实现社会效益和经济效益的统一。（洛阳日报记者 张宁 通讯员 陈志强 文/图）

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城市区13家农贸市场已完成改造

今年，城市区共有13家农贸市场改造完毕，分别是涧西区湖南路、长春路、南源、妙味多农贸市场，西工区七一路北、纱厂路新绿鲜农贸市场，老城区周公农贸市场，吉利区冶戍农贸市场，瀍河区机车厂惠民市场，洛龙区古城、关林农贸市场和李楼蔬菜批发市场，高新区佳宝蔬菜批发市场。(张宁)