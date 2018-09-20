洛阳快递行业进入“亿件时代”

虽已过去数天，但“双十一”的余温仍未消散：电商企业忙着打包发货，网购一族期盼“剁手成果”到家，直至深夜，还能看到投递员们穿梭的身影……火热和忙碌之间，一个纪录正式诞生——截至本月16日，我市快递行业今年累计业务量超过1亿件。

快递智能分拨线在运转

虽已过去数天，但“双十一”的余温仍未消散：电商企业忙着打包发货，网购一族期盼“剁手成果”到家，直至深夜，还能看到投递员们穿梭的身影……火热和忙碌之间，一个纪录正式诞生——截至本月16日，我市快递行业今年累计业务量超过1亿件。

市邮管局表示，这是自统计以来，我市快递行业年业务量首次突破亿件大关。数据显示，从2013年开始，我市快递行业业务量和业务收入稳居全省第二位。去年全年，我市通过规模以上快递服务企业收发快件的总量达8311万件，比上一年增长44.25%，预计今年全年将突破1.2亿件，业务收入接近13亿元。

当前，我市共有快递品牌33个、独立法人37家、分支机构577个，快递行业从业人员逾3500人，快递行业在促进社会进步、方便群众生活的同时，逐渐成为我市经济发展的一抹亮色。

更快捷，大型分拨中心带来快递“频加速”

对于今年的“双十一”，不少人的第一感觉是“快”。涧西区市民李女士一口气在11日零点下了20多单，其中一半左右的包裹于当天就已送达。“感觉比往年快太多了！”李女士惊喜地说。

李女士的体验并非毫无依据。随着近年我市快递业务量高速攀升，通过“快递+电商”模式，实现快递企业为电商提供仓配一体化服务，成为快递行业不断缩短发货周期的常用做法之一。比如，在我市投资扩建5000平方米的百世云仓，就助力蓝月亮等省外知名电商企业贴近分销市场布局仓库，近年日均发货量达到1万件，缩短发货周期1天以上。

各个快递企业在我市建设的大型物流分拨中心，则进一步缩短了快件派送时限。已开通全国多个重点省份直达邮路的中国邮政豫西快递物流集散中心，使得邮政包裹寄递时间缩短1天以上；占地1.1万平方米的洛阳中通快递分拨中心，设计分拨能力为每天50万件，将快件派送时限平均缩短8个小时。此外，投资15亿元、占地180亩的顺丰(洛阳)产业园项目，目前也在洽谈中。

市邮管局相关负责人表示，目前在我市，快递投递数据与全国水平基本保持一致，运输环节平均时限为37.33小时，同比缩短0.73小时；寄达地处理环节平均时限为9.5小时，同比缩短0.24小时；投递环节平均时限为5.04小时，同比缩短1.09小时。

更普惠，乡镇快递覆盖率达100%

在面积十几平方米的屋子里，左侧是各大物流公司的包裹货架，右侧则摆放着百货商品，最里面配备有电脑和相关工具……随着洛宁县孙洞村电商扶贫服务点于年中正式开通，附近村民将会对这个电商购物节日有着更直接的感受。

“渠道通了，下一步我们考虑积极挖掘当地农产品特产，通过快递加速农民脱贫致富。”市商务局相关负责人表示。

近年，我市大力推进“快递下乡”工程，提升末端覆盖率，已实现乡镇快递100%全覆盖，并初步开通“农产品进城和工业品下乡”通道，助力乡村振兴战略进一步落实：顺丰发挥冷链运输优势，与新安县政府合作实现新安樱桃从枝头到餐桌的无缝对接，今年带动农民创收近1000万元；邮政EMS依托包装专利技术，让洛阳的冬季催花牡丹盆栽销往全国，初步开拓牡丹销售个人市场；圆通帮助栾川县农民在网上销售栾川核桃、香菇等土特产，每月出港快件1000余件，形成农民增收新渠道……

此外，借助快递“三进”工程，我市末端投递难题也在逐步化解。“三进”即进机关、进社区、进高校，是破解“最后一公里”投递难题的关键。目前，我市已建成社区快递综合服务站23家，通过协调引导杭州佰米智能科技发展有限公司进驻河南科技大学、洛阳理工学院等高校，在解决高校快件末端配送难题的同时，也为学校提供了300余个勤工助学岗位。

更智能，一台机器人每小时可处理上千件快件

“地址，陕西省西安市……”昨日下午，位于西工区的顺丰速运某分部的一名员工对着设备念出顾客提供的目标地址，无需手动输入，通过语音识别和智能填表系统，相关信息很快录入完毕，加上验视和打包，不到一分钟，一件快件准备完毕，即将发送。

在我市，借助相关技术推广应用，快递行业正逐步由“汗水物流”向“智慧物流”转变。

比如，位于中浩德电子商务产业园内的智能云仓项目，就利用独特的订单码、商品码和货架码“三码定位”，使得货物信息管理一目了然。“今年‘双十一’，我们共发送快件30万件，是去年的5倍多。”智能云仓项目负责人表示，为了进一步提高效率，智能云仓里应用了15台能够扫码自动分拣的机器人，每台每小时可处理上千件快件，是人工效率的2至3倍。

如今，通过快递企业自行开发的软件或平台，用户还可以查看自己快件派送进度，也可以直接在上面预约发件。“从揽收、分拣到配送等环节，目前在我市多家快递公司已实现相关流程的智能化提升，大大提高了快件投递效率。”市邮管局相关负责人表示。

此外，丰巢、云柜、一号柜等5家企业共在我市相关社区、写字楼设置智能快件箱800余组，向所有快递企业开放使用，提升电商包裹交付效率近三成。下一步，我市将推进智能快件箱向社区便民综合自助平台转型，方便群众网订柜取、同城配送等生活需要。

更安全，揽收件实名录入率超99.6%

如何在快递业务高速发展的同时，加强安全工作，确保寄递流程可跟踪、隐患可发现、责任可追溯，也是我市近年大力开展的工作之一。

始建于2015年的洛阳市邮政业安全监控信息平台，自投入运行3年以来，现已接入顺丰、中通、申通等10个快递企业的分拨中心，实现政府、企业数据对接，能够实时监控各分拨中心的生产作业情况。

此外，包括开箱验视、实名收寄和过机安检“三项制度”的顺利执行，也进一步加强了我市快递安全工作。目前，全市邮政快递企业购置的75台X光安检机，均直接安装在分拣线上，确保出口邮(快)件全部过机安检，严防禁限寄物品进入寄递渠道。在实名收寄信息化方面，各快递公司依托自有客户端或“安易递”APP，使得我市的揽收件实名录入率超99.6%。

近年，市邮管局还通过加强投申诉处理，实施放心消费工程。国家邮政局网站于今年年初发布2017年快递服务满意度调查结果通告，在城市排名中，我市位居全国第二，这是中西部城市历年来获得的最高名次。

更绿色，使用电子运单减少纸张使用量70%以上

去年年底，国家邮政局等10部门在《关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见》中指出，快递业绿色包装要实现减量化、绿色化、可循环。

市邮管局表示，随着我市快递行业年业务量突破亿件大关，大量快件产生的包装也在同步攀升，这些废弃包装如果处理不当，将造成巨大资源浪费和环境污染，目前，我市“绿色快递”工作开展主要包括以下两个方面：

主打“减量化”的“绿色运单”已全面铺开。目前我市邮政快递企业的电子运单使用率已超过95%，与传统三联式运单相比，使用电子运单可以使得整个快递过程纸张使用量减少70%以上。

主打“绿色化”的“绿色传递”正在积极推广。我市现已投放100余辆新能源汽车用于市内快件运输。随着快递行业“打通上下游、拓展产业链、画大同心圆、构建生态圈”发展思路的落地见效，我市将实现快递行业与制造业、农业进一步融合。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 张江松 文/图）