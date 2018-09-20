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欧洲知名一战华工雕像出自洛阳女儿之手

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-21 09:33

　　闫淑芬正在进行一战华工雕塑创作(图由采访对象提供)

　　今年是第一次世界大战停战一百年。本月11日，在法国巴黎举行了一战结束一百周年纪念仪式。在仪式上，一名华人女孩读了一封当年中国劳工的信，也让全世界第一次听到了来自一战华工的心声。

　　和法国相邻的比利时，则竖立着一座在欧洲知名的一战华工雕像。这座雕像，出自本报日前报道过的、从洛阳走出的旅比华人雕塑家闫淑芬之手。

　　历史：英法招募约14万名华工前往一战前线

　　11月2日，本报曾以《洛阳女儿塑造〈和平之手〉》为题，关注了从小在洛阳老城长大、旅居海外多年的雕塑家闫淑芬的故事。

　　去年，闫淑芬创作的一战华工雕像，在比利时西部的波普林格市揭幕。波普林格市离法国敦刻尔克不远，有一座“中国纪念园地”，雕像就竖立在那里。近日，《洛阳晚报》记者联系上旅居比利时的闫淑芬，她向我们讲述了关于这座雕像的故事。

　　史料记载，作为人类史上人数最多的一次国际战时劳工援助行动，1916年至1918年，为补充极度匮乏的劳动力，英国和法国在中国招募了大约14万名华工，前往位于法国和比利时的一战前线。这些华工大部分来自山东、河北，他们几乎全被派到战场前线挖战壕、修筑工事……一战期间，约有2万名华工牺牲在战场。华工以铲代枪，为中国赢得了一战战胜国地位。

　　纪念：13名华工牺牲的地方，一座雕像拔地而起

　　一战期间，德军一枚炸弹落在波普林格市一个名叫布思本的小村庄，13名正在附近营地艰苦工作的华工，因此失去了年轻的生命。去年11月15日，就在他们当年倒下的地方，一座栩栩如生的中国劳工雕像拔地而起。

　　从这座雕像可以看出，扛着炮弹、挖着战壕、抱着担架的3名华工，正向着不同的方向劳作。闫淑芬说，作为一名华人雕塑家，去年受邀为一战华工群体做雕像，她立刻就答应了。

　　“整个雕塑过程我都怀着崇敬之情。”闫淑芬说，她用4个月完成了这座雕像。对于人物形象的塑造，她说，因为一战期间华工承担的主要任务就是挖战壕、运炮弹和抢救伤员等，所以她选取这3个最具代表性的动作。在雕塑过程中，她还融入了对战争的反思，她希望人们在看到雕像时，能对战争与和平进行深入思考。

　　心声：祖国的繁荣强大，告慰为和平而牺牲的人们

　　“雕像落成的那天，下起了雨。”闫淑芬说，在雨中，她听着雄壮的《中华人民共和国国歌》，看着比利时的孩子们庄严肃穆地向雕像献花，内心无比激动。

　　对于今年在法国的纪念活动，闫淑芬说，她听到100年前华工信中的那句话被念起：“我想用自己的双眼看看法国人如何庆祝，在城市里，已经是人山人海，无论男女老幼，无论士兵平民，所有肤色的人种大家手牵手走在一起，高歌，欢呼。”闫淑芬说，这段历史不应该被忘记，如今祖国的繁荣和强大，足以告慰为和平而牺牲的华工们。（洛阳晚报记者 李砺瑾）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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