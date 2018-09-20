自贸区洛阳片区推进“证照分离”改革试点工作

近日，河南万景旅行社有限公司相关负责人王鸿彬从自贸区洛阳片区管委会顺利领取了旅行社业务经营许可证，该公司也成为首家在自贸区洛阳片区落户的旅行社。

近日，河南万景旅行社有限公司相关负责人王鸿彬从自贸区洛阳片区管委会顺利领取了旅行社业务经营许可证，该公司也成为首家在自贸区洛阳片区落户的旅行社。

这项业务顺利办理的背后，凝结着自贸区洛阳片区“证照分离”的改革成果。

为支持中国(河南)自由贸易试验区发展，我省向自贸区洛阳片区下放了“国内旅行社设立审批”等审批权限，开办旅行社无需再到省里递交材料。在此基础上，借助全国旅游监管服务平台，可实现全程电子化办理，企业无需提交大量的纸质申请材料，省却了来回跑腿、排队、修改复印的烦琐，足不出户即可办理各项审批业务。

“证”“照”是企业进入市场的两把“钥匙”。“照”指的是工商部门颁发的营业执照，“证”指的是各相关行业主管部门颁发的经营许可证。“证照分离”旨在通过审批改革，进一步降低市场准入门槛，增强市场活力。

自去年挂牌成立以来，自贸区洛阳片区按照国务院“证照分离”改革的总体部署，在巩固和深化已有改革成果的基础上，进一步推进“证照分离”改革试点工作，充分激发市场活力。

今年4月，自贸区洛阳片区推出了首批97项“证照分离”改革事项，10月又推出第二批共74项“证照分离”改革试点任务。改革事项涉及工程建设资质审批，科教文卫、食品药品等多个领域的证照审批管理等。在开展“证照分离”改革试点工作的同时，自贸区洛阳片区通过实行“集群注册”“一照多址”“多证合一”，以及工商登记注册全程电子化、引入河南首台商事主体自助打照机等一系列措施，降低市场主体准入门槛，协同推进准入和准营改革。

截至目前，自贸区洛阳片区通过取消审批、审批改备案、告知承诺制等“减负”方式，为近50家企业办理了各项业务，有效解决了企业办照容易办证难、准入不准营等问题。

自贸区洛阳片区管委会相关负责人表示，自贸区洛阳片区将在继续开展“证照分离”改革试点工作的同时，按照“放宽准入”“方便准营”“强化监管”的总体思路，进一步放宽市场主体准入政策，加快政府职能转变，改革行政监管方式，依法加强市场监管；通过实施“证照分离”“多证合一”，大力推进综合执法机构机制改革等措施，进一步降低企业准入、准营的制度性交易成本，营造稳定、公平、透明、可预期的营商环境，释放企业创新创业活力。（洛阳日报记者 孙小蕊 实习生 王紫雨 通讯员 汪冰冰）