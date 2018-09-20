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洛阳市委党校2018年秋季第二期主体班开班
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-21 08:57

　　昨日，市委党校2018年秋季第二期主体班开班。

　　市委常委、常务副市长吴孟铎在作开班动员讲话时强调，要切实提升政治站位，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为学习培训的首要任务，坚持带着信念学、带着感情学、带着使命学，不断兴起学习贯彻新高潮。要注重学用结合，深刻理解全面深化“9+2”工作布局的决策部署，准确把握“六大转型”工作目标，着力聚焦“三大攻坚战”，充分认识高质量党建的新要求，真正在学懂弄通做实上下功夫，自觉在工作思路上精准对标、在服务发展上全力以赴、在破解难题上积极作为、在履职尽责上主动担当。要加强能力培养，树牢“四个意识”，坚持问题导向，着力转变作风，进一步增强政治能力、学习能力、改革创新能力和抓落实的能力，自觉把学习成果转化为干事创业的过硬本领，为在中原更加出彩中谱写浓墨重彩的洛阳篇章作出新贡献。

　　本期主体班共有县处级干部进修班、市直机关科级公务员任职培训班和城市区中青年干部培训班等3个主体班135名学员，将接受为期1个月的学习。本期教学将以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为中心，突出理论教育、党性教育和市情发展研究等内容。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 郑昌伟）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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