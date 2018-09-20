洛阳老城区西南隅街道着力提升党组织服务功能

“今天咱们来做一道精品菜——蒜蓉粉丝蒸鳕鱼……”前几天的一个下午，老城区西南隅街道的“党建+餐饮文化”培训班课堂上座无虚席。街道党工委邀请市餐饮协会名厨委员会副主席孙文军为大家讲解精品菜肴的制作方法。

西南隅街道的“党建+餐饮文化”培训现场

“今天咱们来做一道精品菜——蒜蓉粉丝蒸鳕鱼……”前几天的一个下午，老城区西南隅街道的“党建+餐饮文化”培训班课堂上座无虚席。街道党工委邀请市餐饮协会名厨委员会副主席孙文军为大家讲解精品菜肴的制作方法。

谈起学习收获，公园巷社区居民李秋英打开了话匣子：“真感谢街道提供了这样一个平台！把咱老洛阳的餐饮文化、传统美食和精品菜肴教给大家，既能学知识，又能品美味。”

每周一至周五下午2点半到5点半，培训班雷打不动举行。西南隅街道党工委书记张军说：“作为基层党组织，就是要积极回应居民需求，真正把服务群众的事情做实、做好！”

今年年初，市委组织部印发的《乡镇党委书记领办党建项目工作要求》明确提出，我市要以县(市)区为单位，建立乡镇党委书记领办党建项目工作制度，要求乡镇(街道)党(工)委书记每年领办1至2个党建项目，并以此为抓手，着力提升基层党组织的政治功能和服务功能。

西南隅街道辖区面积小、人口多，如何把提升基层党组织的政治功能和服务功能落实、落细？

“经过深入调研，我们瞄准辖区餐饮文化这一优势资源，作为提升党组织服务功能的切入口。”西南隅街道党工委副书记、纪委书记张培琳介绍，辖区有真不同、老洛阳水席大院、杏花村水席等极具洛阳特色的餐馆，餐饮文化积淀深厚。街道党工委以“党建+餐饮文化”破题，通过街道党工委书记领办党建项目的方式，整合辖区餐饮行业名厨、名师及传承人资源，利用新时代“三新”讲习所等平台，为居民讲解餐饮文化、开展厨艺培训，既能传播餐饮文化，还能帮助辖区困难群众自主创业或再就业，一举两得。

从特色菜品到洛阳餐饮文化，37岁的农校街社区居民张科每堂课都学得很认真。通过培训，他决心自主创业，专做洛阳特色小吃。张科说：“太感谢街道党组织了！不仅为我们免费提供培训，还要帮助我创业。”

根据居民的实际需求，西南隅街道党工委组织党员志愿者成立了“创业帮”“就业帮”和“生活帮”，积极协助想要创业的居民找场地、办证件；联系协调辖区餐饮企业择优聘用无业学员；以餐饮文化为纽带，动员居民参与社区志愿服务……培训班成立以来，累计有200人次参加培训，张科等多位居民已走上创业之路。

按照计划，“党建+餐饮文化”培训班将增加班次、丰富内容，以满足更多居民需求。张军说：“瞄准居民需求，党组织贴心‘下厨’，整合好辖区特色‘食材’，提升党组织服务功能这桌‘大餐’就能越做越‘香’！”（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 乔永峰 孙亚楠 文/图）