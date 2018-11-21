前几天，在汝阳县城关镇杨庄村村北一处岭上大田里，机器的轰鸣声打破了村庄清晨的宁静，一台红薯收割机驶过，机器前端的“大铲”插入地里，一个个红皮、个儿大的红薯被翻了出来。这些红薯，皮呈红色，瓤为白色，口感绵、沙、香、甜，畅销全国。它有个响亮的名字——“洛薯13号”。在前不久结束的第十六届中国国际农产品交易会(简称农交会)上，凭借“洛薯13号”，汝阳红薯获得国家农产品地理标志金奖。

借助红薯收割机，出红薯更省劲儿了

核心提示

前几天，在汝阳县城关镇杨庄村村北一处岭上大田里，机器的轰鸣声打破了村庄清晨的宁静，一台红薯收割机驶过，机器前端的“大铲”插入地里，一个个红皮、个儿大的红薯被翻了出来。

这些红薯，皮呈红色，瓤为白色，口感绵、沙、香、甜，畅销全国。它有个响亮的名字——“洛薯13号”。在前不久结束的第十六届中国国际农产品交易会(简称农交会)上，凭借“洛薯13号”，汝阳红薯获得国家农产品地理标志金奖。

现场“洛薯13号”，成帮农民致富的“金疙瘩”

杨庄村毗邻凤凰山，这里山峦与丘陵相间，独特的红土地让这里的红薯远近闻名。今年，杨庄村村民张重举承包了300亩地种红薯。

雨后，走在地里深一脚、浅一脚，不一会儿，裤脚和鞋子就沾满了泥，张重举有些等不及了，因为再过几天，等树上的叶子掉光，地里的红薯就会冻伤，不仅不易储存，口感也会受到影响。

先将地里的红薯秧薅掉，然后用红薯收割机把土壤里的红薯翻出来，两人一组就地分拣装袋，再把红薯运回放入红薯窖。通过县里的电商平台，这些“土疙瘩”将被分销到全国各地，成为北上广深许多家庭餐桌上的美味……从霜降前出红薯，再到卖红薯，张重举种的这些红薯供不应求，其中最受大家欢迎的品种，数“洛薯13号”。

2016年,汝阳红薯通过国家农产品地理标志认证。在近日举行的第十六届农交会上，凭借“洛薯13号”，汝阳红薯获得国家农产品地理标志金奖。洛薯13号”是洛阳农林科学院甘薯专家自主培育的新品种，2015年12月通过河南省甘薯新品种鉴定。

“洛薯13号”到底好在哪儿？张重举说，吃过的人都说这种红薯口感软糯、香甜。

好品种，还要有好的种植条件。汝阳县的红土地适合种耐旱的红薯，加上这里的红薯一年只种一季，每年4月初种植，11月左右才收获，红薯的生长周期长，口感自然好。

将红薯分拣装袋

背后呕心培育11年，如今省内推广种植近30万亩

在杨庄村的田间，张重举享受着丰收的喜悦。在70多公里外的洛阳农林科学院试验田里，洛阳农林科学院甘薯谷子所所长王自力，则和同事们忙着收集刚培育出的杂交育种红薯种子，“洛薯13号”就是他带领团队自主培育的。

从事红薯杂交新品种培育30多年，王自力和同事们培育出的红薯品种很多，其中有通过国家甘薯新品种鉴定的“洛薯10号”“洛薯11号”，也有通过河南省甘薯新品种鉴定的“洛薯11号”“洛薯9号”“洛薯966号”“豫薯4号”“豫薯8号”等。

在“洛薯13号”成功培育出之前，“豫薯8号”一直是我市的主要红薯品种，但“豫薯8号”红薯的皮不鲜亮，薯型也不好。2004年，母本采用“苏薯8号”，与多父本进行杂交的“洛薯13号”培育课题被提上议程。

从杂交授粉、留种筛选，到品种初选、复选，再到产量比较试验、区域适应性鉴定试验、生产试验……“洛薯13号”的培育，用了11年。如今，“洛薯13号”已在河南省推广种植近30万亩，其中在豫西地区推广种植近20万亩。

红薯杂交育种工作单调、乏味，但王自力和同事们认为他们是幸运的，因为有人终其一生都没能培育出一个新品种。王自力还说，他们愿意从事红薯新品种的研究工作，因为我市是红薯传统种植区，如今全市还有60万亩土地种植的作物是红薯。提高红薯的产量和商品性，与众多农民的收入息息相关。

将红薯运到红薯窖里储存

解释日照不超过8小时，红薯也能开花

王自力说，红薯有个有趣的特点，那就是如果日照超过8小时就不开花，但红薯新品种的培育，需要将选好的父本红薯的花粉，撒在母本红薯的柱头上，进行有性杂交。因此，在培育时，如何让红薯开花至关重要，尤其是在培育“洛薯13号”时，要进行多父本杂交，怎样促使红薯大量开花，成了研究顺利进行的重要前提。

王自力说，经过研究，洛阳农林科学院的红薯专家们发现，牵牛花根茎中的一些成分能促使红薯开花，于是专家们开始在牵牛花根茎上嫁接红薯芽。之后，将嫁接苗放在小推车上，每天8时推到户外晒太阳，每天16时推进暗棚。周而复始，一个半月后，红薯终于顺利开花了。

延伸阅读

趣说红薯

●红心、黄心红薯一定比白心红薯甜吗？

王自力说，红薯中的糖分是由淀粉转化而来，所以很多人觉得红薯放放更好吃，但这个和红薯是什么颜色的瓤并无关系，因此不存在红心、黄心红薯比白心红薯甜的说法，但是春薯因为生长周期比夏薯长，所以口感的确更好。夏薯一般为长条形，而春薯多是一头尖，一头有个“圆肚子”。

●紫薯比其他颜色的红薯营养价值更高？

王自力说，从营养成分来看，所有红薯的营养价值都是一样的，但从口感上来说，白心红薯偏干、面，适合煮，紫薯偏软糯，适合蒸、烤。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 丁霄毅 张向召/文 记者 张怡熙/图）