河南省委省政府环境保护督察组交办案件办理结果公示（第二十批）

反映情况：汝阳县陶营镇范滩南洛阳伟强水泥制品厂扬尘很大。

一、洛阳市汝阳县

受理编号：D20181105496

反映情况：汝阳县陶营镇范滩南洛阳伟强水泥制品厂扬尘很大。

调查核实情况：洛阳伟强水泥制品有限公司位于汝阳县陶营镇范滩村南，检查时处于停产状态，有生产迹象，产品露天堆放，未覆盖，扬尘很大。反映情况属实。

处理及整改情况：已按照“两断三清”标准于2018年11月11日取缔到位。

二、洛阳市宜阳县

受理编号：D20181102359

反映情况：宜阳县香鹿山镇黄窑村13组村中有人养了60多只羊，每年特别是夏季气味难闻。

调查核实情况：宜阳县香鹿山镇黄窑村13组位于黄窑村狼沟自然村，村民郭汉民未经任何单位和部门许可，在村边私建养殖棚养羊56只，粪污处理设施简陋不达标，产生难闻的气味。反映问题属实。

处理及整改情况：宜阳县畜牧局向郭汉民送达畜禽养殖污染防治指导意见书。2018年11月4日，该养殖棚内的56只羊已全部出售，圈舍已腾空。郭汉民承诺停止在该养殖棚从事养殖活动，并递交承诺书。

三、洛阳市宜阳县

受理编号：D20181102367

反映情况：宜阳县文明东路卫星社区暖气不热造成社区使用暖气的住户不足10%。

调查核实情况：按照2016年城区供热工作部署，该区域于当年度申请用热并通暖。卫星巷共4巷39户，申请接入供热19户，接入率49%。卫星巷属宜阳宾馆换热站辐射范围，由于该换热站东西、南北规划辐射管线过长，且用户分散不集中，致使该区域末端用户供暖不达标。反映问题部分属实。

处理及整改情况：宜阳县城建热力有限公司将于2018年12月把该区域管网并网至管线距离最近的亿江龙祥城换热站。在2018年采暖季结束后，对该区域的管网进行改造。

四、洛阳市宜阳县

受理编号：D20181105436

反映情况：宜阳县化肥厂生活区道路坑洼不平，道路扬尘很大。

调查核实情况：宜阳县化肥厂生活区道路因县南环路综合提升改造工程正在施工，导致道路损坏，坑洼不平，道路扬尘很大。反映问题属实。

处理及整改情况：经宜阳县工矿区办事处、化肥厂留守处、骏马化工有限公司3家共同协商，决定立即对道路进行暂时修复，专人看护定期洒水，待南环路改造工程结束后，恢复原貌，方便群众出行。

五、洛阳市宜阳县

受理编号：D20181105494

反映情况：宜阳县锦屏镇马窑村二组建了一个彩砖厂，无任何手续，生产噪声扰民。

调查核实情况：群众反映的彩砖厂全称为宜阳县锦屏镇马窑村明明建材厂，该企业于2018年10月开工建设，厂区占地共5亩，厂房面积900平方米，现已建成一条日产5000块透水彩砖生产线，该企业无任何手续，属违规生产经营。反映问题属实。

处理及整改情况：2018年11月7日上午，宜阳县人民政府组织有关部门对该企业实施断水、断电，对现场物料进行清运，拆除制砖生产线主要动力输出电机，暂时无法拆除的设备已原地封存。

六、洛阳市宜阳县

受理编号：D20181105502

反映情况：宜阳县盐镇乡会卦村5个自然村内的秸秆半个月前都被烧了。

调查核实情况：2018年10月17日9时44分，宜阳县盐镇乡会卦村发生秸秆焚烧火情，该乡政府迅速组织人员进行扑救，因焚烧点秸秆较多，火势较大，乡政府当即调用洒水车1辆、挖掘机1台，县消防队出动消防车1辆参与灭火工作，截至当日14时前后火情得到有效控制。盐镇派出所已对该案件进行立案侦查。反映问题属实。

处理及整改情况：宜阳县禁烧办对盐镇乡政府全县通报批评，并认真查找禁烧工作中的薄弱环节，落实禁烧工作责任，加大禁烧宣传力度，严厉打击焚烧秸秆行为，杜绝类似事件再次发生。

七、洛阳市宜阳县

受理编号：D20181106143

反映情况：宜阳县莲庄镇红旗八场区河南农牧养殖场粪便污染地下水、空气。

调查核实情况：宜阳县莲庄镇红旗八场区河南农牧养殖场全称为河南民正农牧股份有限公司八分场，位于宜阳县莲庄镇红旗村。该场于2017年3月开建，2018年3月投产。该场设计规模年出栏4900头后备种猪，目前存栏2500头。粪污处理设施有：粪污干湿分离机1台，处理能力30立方米/小时，以及晾粪场540平方米、污水储存池67376立方米、地下污水管网2800余米。该场证照齐全，环保设施完备，运转正常。反映问题不属实。

处理及整改情况：宜阳县将加大对养殖场(户)的监管力度，同时在全县范围内举一反三，查漏补缺，促进畜牧养殖业依法合规生产。

八、洛阳市宜阳县

受理编号：D20181107592

反映情况：宜阳县锦屏镇漫流村东有个商混站，晚上运输道路扬尘，沿路掉落碎石。

调查核实情况：群众反映的商混站全称为洛阳创世建材有限公司，法定代表人李军伟。该公司主要从事混凝土、预拌砂浆建材制品生产、销售等。该公司产品运输车辆均为商砼搅拌车，属封闭性车辆。2018年11月8日至9日，宜阳县公安局交警大队执勤人员不间断在该公司附近巡逻检查，均未发现该公司车辆有道路扬尘、掉落碎石等问题，并且无外来车辆进入该公司。经调阅该公司11月5日至7日车辆出入登记表，无其他车辆进出送料。反映问题不属实。

处理及整改情况：宜阳县将加强对该公司的监管，同时在全县范围内举一反三，查漏补缺，增加对道路巡查频次，对违规车辆依法严肃处理。

九、洛阳市偃师市

受理编号：D20181101305

反映情况：偃师市城关镇伊洛路与迎宾路交叉口东北角橄榄城三期工程，没有环评手续，违法施工。

调查核实情况：橄榄城三期实为偃师橄榄城香颂项目，位于偃师市城关镇伊洛路与迎宾路交叉口东北角，由偃师亚新房地产开发有限公司开发建设。该项目包含住宅和乐享茂商业项目，其中住宅一期8栋楼已于2017年6月9日取得偃环监表〔2017〕11号环境影响报告批复，二期2#、5#、8#、11#、15#、16#楼未办理环评手续，已经开始进行基础施工；乐享茂商业项目为1栋4层商业综合体楼，已于2018年7月16日取得偃环监表〔2018〕51号环境影响报告批复。群众举报问题属实。

处理及整改情况：针对未取得环评手续的6栋楼，偃师市已对该公司下达了责令停止环境违法行为通知书。下一步，要求该项目按照环保法律法规依法施工，严格落实扬尘治理防治有关措施，同时加强监管，严格查处其环境违法行为。