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万鸿园剩余房源结束申购 165个报名名额受理完毕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-21 09:03

　　昨日，记者从市房管局获悉，我市经济适用房项目万鸿园面向社会公开销售的135套余房，165个报名名额已于19日受理完毕，待资料审核通过后，将按报名顺序分批次选房。

　　市房管局相关负责人提醒，《洛阳日报》《洛阳晚报》19日公布的经济适用房申购条件仅限于万鸿园项目。如果没有特别说明，想申购我市经适房者，需要具备以下条件——

　　●具有我市市区居民户口，且已满1年。

　　●家庭人均收入低于市政府公布的上年度城镇居民人均可支配收入标准，今年我市申购经适房的家庭收入标准为人均不超每月2773元。

　　●无房户、购买过房改房(含集资房)，家庭人均建筑面积低于20平方米的家庭或个人；购买过商品房(含二手房)，家庭人均建筑面积不超过30平方米的家庭或个人。

　　●单身人员除符合前款规定条件外，申购时须满23周岁。

　　●市政府规定的其他条件。

　　如果您也有意购买经适房，请关注市房管局网站、《洛阳日报》、《洛阳晚报》、洛阳网等实时播报的认购信息和相关的政策信息。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 徐丽霞）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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