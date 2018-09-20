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洛阳加快培育壮大“河洛工匠”队伍
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-21 08:48

　　日前，我市印发《河洛工匠计划三年攻坚行动实施方案(2018—2020年)》(以下简称《方案》)，进一步拓宽全市高技能人才发展通道，加快培育壮大“河洛工匠”队伍。

　　《方案》指出，我市将充分发挥企业主体作用和院校基础作用，加快培育一批知识型、技能型、创新型高技能人才，努力培养造就一支覆盖广泛、数量充足、梯次合理、技艺精湛的“河洛工匠”队伍。

　　根据部署，我市将完善技能人才培训制度，为培育“河洛大工匠”“河洛工匠”储备人才。强化企业主体责任，鼓励支持企业大规模开展职业技能培训，将企业职工培训作为“河洛大工匠”“河洛工匠”储备人才培养的重点。结合“9+2”工作布局和“565”现代产业体系及非物质文化遗产传承人、民间绝活绝技传承人等重点领域，大力开展岗前培训、岗位技能提升培训、业务研修等多种形式的培训，不断提升职工的技能水平和创新能力。鼓励企业支持高技能人才参加“金蓝领”及其他培训机构组织的各种培训，为培育“河洛大工匠”“河洛工匠”储备人才。2018年到2020年分别选派80名、90名、100名高技能人才到省内外高等院校参加“金蓝领”培训，每年以劳模(工匠、技能人才、青年职工)创新工作室为平台，培养“河洛工匠”后备人才200名、培养选树“洛阳市青年岗位能手”150名、培训以传统工艺为主的非遗传承人100名。

　　《方案》明确，我市将加强“河洛工匠”工作室建设，积极推动“河洛工匠”实践经验及技术技能创新成果的传承和推广，明确申报标准、规范申报程序，实行“阳光操作”。对于获批承建“河洛工匠”工作室的，市财政采取以奖代补的形式给予10万元资金支持，并作为申报省级、国家级技能大师工作室的候选对象。到2020年年底，建设25家具有地域特色、绝技绝活的“河洛工匠”工作室。我市还将推进“河洛工匠”公共实训基地建设，深化“工学一体、校企双制”合作模式，引导鼓励社会力量兴办高技能公共实训基地，到2020年建设10家国家级、省级、市级“河洛工匠”公共实训基地。

　　根据《方案》，我市还将完善高技能人才引进措施，结合我市产业发展和重点工程项目建设，支持用人单位引进中华技能大奖获得者、省级以上技能大师工作室(站)领办人、大型企业首席技师或技能专家等产业发展急需紧缺的高技能人才；举办各类技能大赛，形成以世赛为龙头，国赛为主体，企业岗位练兵、技术比武为基础，国内技能竞赛与世界技能大赛逐步接轨、竞赛标准与人才培养紧密衔接的技能人才竞赛选拔体系；打通技能人才发展通道，推进企业技能人才自主评价，2018年年底前新增1家企业开展技能人才自主评价试点，到2020年年底，在30家企业开展技能人才自主评价试点；强化职业院校和技工学校人才培养机制，到2020年建设10所国家级、省级示范职业(技工)院校，建设30个市级特色专业。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 申强）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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