工商银行洛阳分行推行智能化服务模式

当前，在互联网金融发展和渗透的大背景下，营业网点向智能化转型，已成为银行迫切的战略选择。工商银行洛阳分行积极推行网点智能化服务模式，分流增效、合理布局，有效提高了服务效率，激发了网点潜能，促进了客户规模和经营效率稳步增长。

智能服务设备带来新体验

当前，在互联网金融发展和渗透的大背景下，营业网点向智能化转型，已成为银行迫切的战略选择。工商银行洛阳分行积极推行网点智能化服务模式，分流增效、合理布局，有效提高了服务效率，激发了网点潜能，促进了客户规模和经营效率稳步增长。

工商银行洛阳分行在聚焦客户需求与客户体验的基础上，遵循分流增效原则。实施智能服务的网点，充分发挥智能设备作为业务主渠道的作用，充分调动大堂经理分流客户，进一步加强电子银行宣传及建设，以提高离柜业务占比，进而分流柜面压力。同时，该行密切内部沟通，使业务办理更加畅通，尽量减少客户排队时间。

工商银行洛阳分行在网点功能分区上遵循合理布局原则，突出智能设备的全段规划，引导客户优先使用智能设备办理业务，智能设备无法受理的，再通过柜台办理。同时，该行依据网点受理业务量变化，动态调整柜台设置。

智能化服务模式以提升客户体验为目标，改变了客户的业务办理方式，改善了网点的服务供给与业务承载能力，提高了客户满意度。智能化服务模式的流程设计和网点布局，全面提升了网点服务效能。

工商银行洛阳分行投入的智能化运营网点不断增加，目前已完成智能化网点建设75个，洛阳地区网点的智能化覆盖率已超过90%。（媛媛 海燕 文/图）